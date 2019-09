Kanal A in VOYO: Bodo Nigerijci presenetili favorizirano Argentino?

Tretji dan svetovnega prvenstva bosta v skupini B moči merili reprezentanci Argentine in Nigerije. Gavči so v uvodni tekmi SP zmleli Korejo, medtem pa so Nigerijci izgubili proti Rusom. Kljub porazu so pokazali veliko karakaterja, nič drugače ne bo niti tokrat. Tekmo si lahko ogledate ob 10.20 na Kanal A in VOYO.

Reprezentanci sta se na preteklih svetovnih prvenstvih pomerili že dvakrat. Daljnega leta 1998 so se zmage z rezultatom 68:51 veselili Argentinci, nič drugače ni bilo niti osem let kasneje, na SP 2006 je bila zmaga argentinske reprezentance še nekoliko višja (98:64). Reprezentanca Argentine FOTO: AP Nigerijci so za uvod v prvenstvo morali priznati poraz Rusom, kljub temu pa ena najbolj perspektivnih afriških reprezentanc, trdno verjame v uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja. Na tekmi z Rusijo se je z 18 točkami najbolj izkazal Josh Okogie, sicer košarkar Minnesote Timberwolvesov. Zvezdnik nigerijske reprezentance je včeraj praznoval 21-rojstni dan, šele na SP pa je prvič oblekel nigerijski dres, pred tem je namreč zastopal barve Amerike. Nigerijci bodo imeli vse prej kot lahko delo. Argentinci se spogledujejo že z drugo zmago na prvenstvu, na prvi tekmi so opravili s Korejo. Reprezentanca, v kateri ne manjka zvezdniških imen, z nepogrešljivim členom kraljevega kluba Facundom Campazzom na čelu, je prepričana, da ji prav nič ne more odvzeti zmage. Tekmo si lahko ogledate ob 10.20 na Kanal A in VOYO.