Kanal A in VOYO: Derbi Srbije in Italije za prestiž in prvo mesto v skupini

V skupini D na svetovnem prvenstvu na Kitajskem nastopajo reprezentance Angole, Filipinov, Italije in Srbije. V prvih dveh krogih presenečenj ni bilo, tako Italijani kot Srbi so zelo prepričljivo opravili s tekmecema. Italijani so Filipince premagali s 108:62, Angolce pa s 92:61. Podobno visoke številke so prisotne tudi pri tekmah Srbov v prvih dveh krogih skupinskega dela. Varovanci selektorja Saše Đorđevića so Filipince odpravili s 126:67, Angolce pa s 105:59. Srbi imajo izjemno razliko v prejetih in dobljenih koših (+105) in v povprečju na tekmo dosegajo po 115,5 točke na tekmo, Italijani imajo razliko +77, v povprečju pa dosegajo okroglih 100 točk na tekmo.

Prvi imeni pri Srbih po dveh tekmah, kar se tiče točk in indeksa uspešnost sta Bogdan Bogdanović in Nemanja Bjelica (oba po 20 točk v povprečju), pri Italijanih je po indeksu najboljši Jeff Brooks, po točkah pa izkušeni Marco Belinelli s povprečjem 13 točk na tekmo.

V Fošanu bo v medsebojnem dvoboju padla odločitev, katera od obeh reprezentanc bo v zaključne boje na svetovnem prvenstvu krenila s prvega mesta. Tako Srbija kot Italija sta si že zagotovili napredovanje, tokrat bo šlo za prestiž in tudi izhodiščni položaj. V rahli vlogi favorita je Srbija, ki sodi v krog reprezentanc, ki se bodo borila za odličja. Srbi so bili edina reprezentanca, ki je pripravljalno obdobje pred SP končala brez poraza (10 tekem, 10 zmag), poraz so recimo doživeli tudi Američani.

Tudi medsebojne tekme v zadnjem obdobju govorijo v prid Srbov. Na zadnjih 11 uradnih tekmah so Italijani zmagali le enkrat, avgusta 2014 (80:71). Đorđević ima na voljo močno zasedbo, čeprav manjka poškodovani branilec Miloš Teodosić.

