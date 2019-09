KANAL A in VOYO: Ingles in Mills poskrbela za prednost Avstralije ob polčasu, 30:21*

V dvoboj dveh ranjenih levov, ki so v polfinalnih bojih veljali za favorita (Avstralija je izgubila s Španijo po dveh podaljških, Argentinci pa so povsem razorožili Francoze), so nekoliko bolje vstopili Avstralci. Po tehnični napaki nervoznega Rudyja Goberta so Avstralci z zadetim prostim metom Pattyja Millsa povedli z 8:4, prav Mills, sicer daleč najboljši posameznik Boomersov na tem prvenstvu, pa je z novi košem povišal na 10:4. Avstralci so po raztrgani igri na obeh straneh uspeli zadržati prednost vse do konca prve četrtine, v kateri so Francozom dovolili vsega 11 točk (16:11). Razlika bi lahko bila še višja, če ne bi Nando de Colo prav v zadnji sekundi četrtine zadel trojke.

Avstralci so tudi v drugi četrtini igrali zelo dobro v obrambi, tako so v drugem delu Francozom dopustili zgolj 10 točk, kar je pomenilo, da so na odmor odšli z izdatno prednostjo (30:21). Francozi so se sicer štiri minute in pol po treh prostih metih Evana Fournierja do konca polčasa uspeli približati na štiri točke (18:22), a so nato znova odigrali premalo zbrano v napadu. Pri Avstralcih je blestel Joe Inglesz 12 točkami, osem pa jih je dodal Mills. Prav toliko jih je pri Franciji vknjižil Fournier.

TEKMA