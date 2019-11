Kanal A in VOYO: Grgićeva četa s tekmo z Grkinjami začenja lov na EP

Že na samem uvodu Slovenke čakajo na papirju najbolj zahtevne nasprotnice v skupini - Grkinje. Te sicer niso zaigrale na letošnjem Eurobasketu, a so zato blestele na prvenstvu pred dvema letoma na Češkem. Po odličnih igrah so zasedle četrto mesto, v skupinskem delu pa moči merile tudi s slovenskimi košarkaricami. Grgićeve izbranke so bile 17. junija 2017 boljše z 59:56. Leto dni kasneje so Grkinje zaigrale tudi na svetovnem prvenstvu.

"Po kratkih pripravah je pred nami težko pričakovana prva tekma kvalifikacij proti Grčiji. Grška reprezentanca je v zadnjem času sicer doživela kar nekaj sprememb v igralski zasedbi, a ima v ekipi še vedno veliko izkušenih košarkaric. Kar šest jih nastopa za domači Olympiakos, ki v evropskem pokalu kaže odlične igre. Zagotovo gre za zelo kvalitetno in uigrano reprezentanco," je pred današnjo tekmo v Celju opozoril slovenski selektor Damir Grgić."Mi se v kvalifikacije podajamo brez Eve in Shante, ki sta bili nosilki naše igre pod obema obročema. To je za nas vsekakor velik manko, a verjamem, da smo se z ekipo dobro taktično pripravili. Prepričan sem, da ju bodo dekleta, ki bodo prevzela njuno delo, uspešno nadomestila. Spomladi smo skupaj preživeli dva meseca, igralke se med seboj odlično poznajo in uigranost v napadu ter obrambi bi morala biti naša prednost. V košarki odločajo detajli in tako bo tudi tokrat. Vsekakor bomo stavili na našo hitrost, agresivnost in energijo ter seveda na naše glasne navijače. Njihova pomoč s tribun bo tokrat še toliko bolj pomembna," je dodal slovenski selektor.

Kako na evropsko prvenstvo?

V kvalifikacije za nastop na ženskem EuroBasketu vstopa 33 reprezentanc, ki se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na prvenstvo v Francijo in Španijo. Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin je sestavljenih s po štirimi ekipami, tri skupine pa tvorijo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.