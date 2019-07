Ni več popravnega izpita: pred Slovenkami najpomembnejša tekma EP

Med dvanajstimi najboljšimi košarkarskimi reprezentancami stare celine je prvič v zgodovini tudi Slovenija. Izbranke selektorja Damirja Grgića drevi čaka obračun v dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale. V beograjski Areni se bodo pomerile z Belgijo, ki velja za favorita prvenstva. V kolikor za dekleta ne boste mogli navijati v živo, boste tekmo v neposrednem prenosu lahko spremljali na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 17.50.

Damir Grgić s svojimi varovankami. FOTO: POP TV

Končan je skupinski del 37. evropskega prvenstva za košarkarice. Karavana se iz Rige, Zrenjanina in Niša seli v Beograd, kjer bodo do konca tedna potekali boji za najvišja mesta. Zmagovalke posameznih skupin uvodnega dela prvenstva so že neposredno uvrščene v četrtfinale.

To so Španija, ki brani naslov iz Prage (v četrtfinalu čaka na zmagovalke iz torkovega dvoboja Italija – Rusija), gostiteljica zaključnih bojev Srbija (v nadaljevanju prvenstva se bo pomerila z boljšim iz ponedeljkovega obračuna Švedska – Latvija), Francija, ki je pred dvema letoma igrala v finalu (v lov na polfinale se bo podala z zmagovalkami tekme Belgija – Slovenija), ter Madžarska, ki je napredovala iz ''slovenske skupine'' iz Niša (na drugi strani igrišča jim bo stala uspešnejša reprezentanca iz ponedeljkovega dvoboja Velika Britanija – Črna gora). Pred Slovenkami glavna tekma EuroBasketa

Slovenija je skupinski del prvenstva v Nišu z eno zmago in dvema porazoma končala na tretjem mestu v skupini C. Izbranke selektorja Damirja Grgića so po dobri predstavi in nesrečnem porazu proti Madžarski (84 : 88) ter fanatični borbi in veliki zmagi nad Turčijo (62 : 55) proti Italiji na žalost pokazale povsem drugačen obraz. Po najslabši predstavi od začetka samih priprav na EuroBasket so bile proti našim zahodnim sosedam nemočne in visoko poražene (57 : 75).

Teja Oblak je prva strelka slovenske reprezentance v dosedanjem delu EP. FOTO: Damjan Žibert

V kolikor želijo Slovenke računati na uspeh proti odlični zasedbi Belgije, ki je na zadnjem EuroBasketu v Pragi osvojila bron in tudi tokrat sodi med glavne favorite za medaljo, bodo morale prikazati povsem drugačno igro kot na dvoboju proti Italiji.

Za Slovenijo bo zelo pomembno zdravstveno stanje mečne mišice Eve Lisec. Najvišja igralka Slovenije, 192 centimetrov visoka Sevničanka, se je poškodovala na prvi tekmi z Madžarsko. Od tedaj ni več stopila na parket, zdravniška služba slovenske reprezentance pa se vse te dni trudi, da bi jo usposobila vsaj za najpomembnejšo tekmo.

Selektor Grgić je pri svojih varovankah pogrešal prav vse dobre lastnosti, ki so jih pripeljale med najboljše evropske reprezentance. Prav tako pa tudi odsotnost visoke Eve Lisec. Najvišja slovenska igralka po poškodbi mečne mišice v 29. minuti uvodnega dvoboja proti Madžarski izvaja intenzivne terapije in vsi v slovenskem taboru upajo, da bo 22-letna Liščeva nared za vrhunec slovenske ženske članske reprezentančne košarke. Slovenke so v Beograd pripotovale v zgodnjih popoldanskih urah in bodo ob 18. uri preizkusile koše v dvorani Štark Arena. Belgija v skupinskem delu prvenstva v Zrenjaninu resda ni prikazala vrhunskih predstav. Najprej je premagala Rusijo s 67 : 54 ter nato izgubila z Belorusijo z 61 : 69 in po pravi drami za konec še s Srbijo s 66 : 70. V belgijskem dresu najboljše igre kaže 192 cm visoka Emma Meesseman. V povprečju je na igrišču prebila dobrih 33 minut in se lahko pohvali s povprečjem 24 točk in 9 skokov. Nevarnost pa seveda preti s številnih igralnih mest, saj gre za zelo dobro reprezentanco, ki jo krasi kolektivna igra. Vse o reprezentanci Belgije



Eva Lisec naj bi po poškodbi mišice le nastopila v repasažu proti Belgiji. FOTO: Damjan Žibert

Slovenke imajo z Belgijkami sicer pozitiven izkupiček odigranih tekem. Po dveh porazih v kvalifikacijah za EP 1997 in 1999 so v zadnjih štirih dvobojih zmagale. Uspešne so bile na pripravljalni tekmi ter dvakrat v kvalifikacijah za EP leta 2013, zmagale pa so tudi na zadnjem medsebojnem merjenju moči 23. maja 2014 v Kranjski Gori. A ne glede na zgodovino medsebojnih dvobojev Belgijke veljajo za favoritinje tokratnega obračuna. In pravzaprav tudi letošnjega evropskega prvenstva. Njihova reprezentančna zgodba je v zadnjih letih v izjemnem vzponu, kar so dokazale s tretjim mestom na zadnjem evropskem prvenstvu v Pragi leta 2017 ter četrtim na lanskem svetovnem prvenstvu v Španiji. Grgić: Tekmice so absolutne favoritinje



Damir Grgić FOTO: Damjan Žibert

"Proti Italiji se psihološko nismo dobro odzvali. Glave niso bile na pravem mestu, prav tako ni bilo niti prave energije in agresivnosti. Torej nič od tistega, kar krasi našo igro in nas je pravzaprav pripeljalo med najboljše evropske ekipe. In kadar ne igramo tako, imamo v igri velike težave. Belgija je prvi favorit prvenstva. Na zadnjih dveh velikih tekmovanjih so se uvrstili tik pod sam vrh, tokrat pa ciljajo še višje. V svojih vrstah imajo mogoče najboljšo igralko turnirja Emmo Meesseman. V tekmi so absolutni favoriti, a favoriti ne zmagujejo vedno. Naredili bomo vse, da se v urah do dvoboja dobro pripravimo in jih skušamo presenetiti. Na ugoden izid pa seveda lahko računamo le, če bomo prikazali ekipno igro. Treba bo pametno in agresivno igrati v obrambi, kontrolirati skok ter se držati taktičnih zamisli. V tem trenutku še ne vemo, če nam bo lahko pomagala Eva Lisec. Proti Italiji še ni bila povsem nared in z njenim nastopom nismo želeli tvegati," pred najpomembnejšo tekmo prvenstva pravi selektor slovenske ženske članske reprezentance Damir Grgić.