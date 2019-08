Kanal A in VOYO: Otvoritvena tekma prvenstva med Srbijo in Angolo

Dober dan vsem ljubiteljicam in ljubiteljem vrhunske košarke! Dober dan vsem ljubiteljem in ljubiteljicam košarke Lep pozdrav iz našega ljubljanskega uredništva! Na Kitajskem se začenja košarkarsko SP. Navkljub odsotnosti slovenske reprezentance se obeta zelo zanimivo prvenstvo z 32 reprezentancami. Na Kanalu A in VOYO ter na 24ur.com bomo vse do konca tekmovanja pospremili po dve tekmi na dan. Otvoritveno tekmo igrata Srbija in Angola.