Kanal A in VOYO: Proti Ukrajini za čast in tretjo zmago

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunović kljub velikim težavam pri sestavi igralskega kadra v zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Kitajska, ostaja optimističen. Trenutno razpolaga s košarkarji, ki v preostalih kvalifikacijskih obračunih z Ukrajino (dvakrat) ter Latvijo (doma) in Turčijo (v gosteh) ne morejo izgubiti praktično ničesar. "Čeprav minimalne teoretične možnosti še obstajajo, je vsem nam bolj ali manj jasno, da svetovnega prvenstva prihodnje leto ne bomo videli," je že pred časom dejal selektor Trifunović, ki bo imel v primerjavi z zadnjima tekmama proti Latviji in Turčiji za odtenek še bolj pomlajeno in neizkušeno zasedbo. Nocojšnji nasprotnik Slovencev pa neugodna Ukrajina, ki so jo naši košarkarji na lanskem nepozabnem evropskem prvenstvu brez večjih težav premagali in se posledično uvrstili v četrtfinale omenjenega tekmovanja.

Imamo svoje adute

"Tem fantom, ki jih imam na razpolago, popolnoma zaupam. Izbral sem jih sam, zato je tudi moja odgovornost toliko večja. V Zaporožju bomo storili vse, da pridemo do zmage. Ne glede na trenutne okoliščine, v katerih se nahajamo. Lahko pričakujemo veliko igre pod naš koš in na to se moramo dobro pripraviti. V obrambi moramo biti zelo zbrani ter se boriti z njihovimi visokimi igralci. Glavna faktorja naše igre morata biti energija in želja po zmagi," je bil pred odhodom v Ukrajino jasen Rado Trifunović, medtem ko je krilni košarkar Vlatko Čančarpovedal: "Pred nami je težko gostovanje. Vemo, da je Ukrajina fizično zelo močna reprezentanca. Naš cilj je, da se osredotočimo na svojo igro. Smo zelo pomlajeni in na igrišču nas morata krasiti dodatna energija in požrtvovalnost. Dati moramo svoj maksimum, s ponosom nositi dres slovenske reprezentance in uživati v igri."



Tekma v Zaporožju se bo z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO pričela ob 17.50. Vabljeni k ogledu!