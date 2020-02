Trifunović določil dvanajsterico: izpadla Krampelj in Macura

Po sredinem dopoldanskem treningu v Maribor so slovenski reprezentanti odpotovali na Madžarsko, kjer je selektor Rade Trifunovićv večernih urah naznanil dvanajsterico, ki bo v kadru na četrtkovi tekmi. Od 14 košarkarjev, ki so dopotovali v Sombotel, na tekmi ne obračunu ne bosta aktivna Martin Krampelj, ki brani barve Cedevite Olimpije, in Jurij Macura. 20-letni center je član srbske Mege Basket.