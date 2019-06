Kanal A in VOYO: Tekma s Turkinjami popravni izpit za Slovenke

"Nismo mogli vplivati na to. V bistvu smo se tega nekako najbolj bali pred prvenstvom, glede na to, da nimamo takšne višine pod obročem, in če v bistvu naši dve najvišji igralki odideta s terena, ali s prekrški ali s poškodbo, je zelo težko igrati. Oni so imeli zelo visoke igralke in jih je bilo težko zapirati. Na žalost nam je na koncu zmanjkalo malce sreče,"je v pogovoru zaKanal Apo tekmi izjavila Oblakova.

'Imamo še vse možnosti'

Ta je tako kot kapetanka Nika Barič soigralke pozvala k temu, da hitro dvignejo glave, saj prvenstva še zdaleč ni konec, čeprav se je Slovenkam zdaj že na drugem prvenstvu primerilo, da so uvodoma dramatično izgubile. Predlani v Pragi je bila od njih boljša sicer prevej močnejša reprezentanca Francije.

"Vsekakor moramo to čimprej pozabiti, nimaš kaj, jutri (v petek, op. a.) je druga tekma, moraš se 'fokusirati' samo na Turčijo in poskusiti to zmagati,"še meni Oblakova. "Vemo, da prvenstvo še vedno traja, imamo še vedno dve tekmi in vse možnosti, da se uvrstimo v nadaljnji krog. Mi ne bomo obupali do konca in dali vse od sebe. Upam, da je z Evo vse v redu in da ni nič hujšega,"je dodala.