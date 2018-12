Kanal A in VOYO: Slovenski košarkarji želijo proti Latviji popraviti bled vtis in ... zmagati

V združeni kvalifikacijski skupini I je bolj ali manj že vse jasno. Vodilni mesti zasedata zanesljivi udeleženki SP-ja na Kitajskem Španija in Turčija, medtem ko bosta o zadnji, tretji vozovnici za preboj na košarkarski mundial, odločali izbrani vrsti Latvije in Črne gore. Slovenska reprezentanca že lep čas čvrsto drži zadnje mesto z le dvema zmagama in sedmimi porazi z devetih tekem, želja našega tabora pa je, da se pred domačim občinstvom odločneje in s precej več borbenosti ter poguma zoperstavijo favoriziranim Latvijcem. "Stanje je takšno, da se vsaka poškodba ali odpoved sodelovanja še kako pozna pri sestavi našega moštva. Tudi za tekmo z Latvijo smo ostali še brez zadnjega pravega centra Žige Dimca , ki se je moral priključiti treningom svojega novega kluba iz Litve. Tako bomo primorani v dvoboj s kakovostnim nasprotnikom kreniti brez klasičnega visokega centra, kar nam bo še dodatno otežilo delo pod obema obročema,"pravi selektor Radovan Trifunović , ki bo ob odsotnosti Gašperja Vidmarja in že omenjenega Žige Dimca stavil na neizkušeno centrsko navezo Jan Kosi - Urban Durnik .

Kljubovati razliki v kakovosti in telesni višini

Na zadnjem gostovanju v Zaporožju sta si pozitivno oceno za pristop in borbenost zaslužila le član nemškega Bayreutha Gregor Hrovatin košarkar Petrola Olimpije Blaž Mesiček, ki sta bila ob porazu proti Ukrajini tudi najboljša strelca aktualnih evropskih prvakov.



"Moramo biti bolj potrpežljivi in pogumni, saj bomo v nasprotnem vnovič v težavah. Latvija nujno namreč potrebuje zmago, mi pa si želimo pred domačimi navijači prikazati drugačen obraz in skušati tekmo dobiti. Deficit v telesni višini bomo poskušali nadoknaditi z večjo borbenostjo in željo ostalih košarkarjev, še vedno smo številčno dovolj široki, da se lahko zoperstavimo reprezentanci Latvije. Če bo potrebno, bomo za zmago šli 'na glavo'," pa pred današnjim obračunom, ki ga bomo od 16.50 dalje neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO, poudarja kapetan Edo Murić.



Kvalifikacije za SP, skupina I, drugi del, 4. kolo (neposredni prenos na Kanalu A in VOYO ob 16.50):



