Kanal A in VOYO: Evropski obračun Španije in Poljske za polfinale

Španci nimajo lepih spominov na četrtfinalne spopade z evropskimi tekmeci na svetovnih prvenstvih. Leta 2014 so jih pred domačimi navijači v Madridu premagali Francozi, ki so "furiji" takrat preprečili (morebitno) ubranitev naslova, ki so ga leta 2006 osvojili na Japonskem. Poljska naj Špancem ne bi predstavljala previsoke ovire, a tako so mnogi mislili tudi pred tekmo Španije in Srbije, pa so košarkarji z Iberskega polotoka favorizirane tekmece presenetili z zanesljivo zmago (81:69).

TEKMA

Poljaki bodo za nameček igrali povsem neobremenjeno proti še vedno neporaženi ekipi Sergia Scariola, ki je na poti do četrtfinala ugnala Tunizijo, Portoriko, Iran, Italijo in nazadnje še Srbijo, medtem ko so bili Poljaki boljši od Venezuele, Kitajske in Slonokoščene obale, usoden ni bil niti poraz z Argentino, saj so belo-rdeči že prej ugnali tradicionalne rivale Ruse.

Taylor: Napredovanje Poljske veliko presenečenje za vse

"Obrambno še zdaleč nismo tako talentirani, kot smo bili v prejšnjih letih," je pred tekmo dejal španski selektor Scariolo."Če se želimo torej meriti z velikimi ekipami, bomo morali odigrati ne le dobro obrambo, temveč izvrstno obrambo. To je naša usoda. To je naš načrt. Če mu sledimo, lahko tekmujemo. Na eni tekmi imaš priložnost proti vsem, a le če igraš res, res vrhunsko obrambo."

Poljski selektor Mike Taylordodaja: "Tako ponosen sem na našo ekipo in na to, kar nam je uspelo doseči tukaj s to uvrstitvijo v četrtfinale. Mislim, da je to veliko presenečenje za vse. To je izvrstna izkušnja za vse v naši ekipi, da smo na tej ravni in v tem krogu tekmovanja. Lahko ste videli, da se (proti Argentini, op. a.) nismo odzvali tako, kot bi se morali. Želimo se nekaj naučiti iz te tekme, nekaj moramo iz nje vzeti in popraviti nekatere reči. Moramo igrati bolje proti 'pressingu'."

REZULTAT

Svetovno prvenstvo v košarki, četrtfinale (prenos ob 14.50 na Kanalu A in VOYO):

Ob 15.00:

Španija ‒ Poljska