Kanal A in VOYO: Srbi vedo, da bodo Argentinci v četrtfinalu SP resen tekmec

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu na Kitajskem je prišel čas za izločilne dvoboje četrtfinala. Dve zanimivi tekmi vam ponujamo v prenosih na Kanalu A in VOYO. Prvi četrtfinalni par je dvoboj Srbije in Argentine (ob 12.50), na drugi tekmi pa se bosta pomerila Španija in Poljska (14.50).

Bogdan Bogdanović FOTO: Fiba

Svetovno košarkarsko prvenstvo prehaja v ključno fazo, po torkovih in sredinih tekmah četrtfinala bodo znani vsi štirje polfinalisti. V štirih skupinah so po drugem delu skupinskega dela tekmovanja prva mesta zasedle reprezentance ZDA, Španije, Avstralije in Argentine, druga mesta, ki so še vodila v izločilne boje, pa reprezentance Srbije, Poljske, Češke in Francije. Prvi četrtfinalni tekmi bosta na sporedu danes, ko se bosta pomerili reprezentanci Srbije in Argentine (12.50) ter Španije in Poljske (14.50). V sredo sledi tekma med ZDA in Francijo, ter nato še med Avstralijo in Češko. V dvoboju Poljske in Španije so Španci velik favorit za zmago in se bodo v polfinalu pomerili z zmagovalcem tekme med Avstralijo in Češko.

Prvi četrtfinalni par na SP je dvoboj Srbije in Argentine (ob 12.50), na drugi tekmi pa se bosta pomerila Španija in Poljska (14.50). Obe tekmi lahko spremljate v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Veliko več obeta uvodni dvoboj dneva, ko se bodo pomerili Srbi in Argentinci. Srbi so bili zelo prepričljivo na SP do tekme s Španijo, ki jih je presenetljivo precej gladko premagala in zasedla prvo mesto v skupini, Srbi pa so v skupini J zasedli drugo mesto. V skupini I so Argentinci zasedli prvo mesto brez poraza. Zmagovalca dvoboja Srbije in Argentine v polfinalu čaka zmagovalec para ZDA - Francija.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Srbski selektor Saša Đorđević ceni tekmeca: "To je reprezentanca, ki je zmagala na vseh tekmah, igrajo poletno, pravo argentinsko košarko, z veliko podajami in imajo kvalitetno moštvo. Čaka nas podobna tekma kot proti Španiji. Moramo biti pripravljeni, ker bodo igrali fizično košarko. V četrtfinalu moramo poiskati našo igro, saj vemo, kaj prinaša polfinale. Brez dvoma je to najpomembnejša tekma na prvenstvu." Poraz proti Španiji ni pozabljen, temveč je dobro opozorilo pred nadaljevanjem, to dobro ve tudi selektor: "Smo moštvo, ki se dobro zaveda, kaj moramo narediti v takšnih okoliščinah in biti moramo popolnoma mirni pred to tekmo. Moja naloga je, da vzpodbudim igralce, da iz pozitivnih stvari iščemo našo moč. Seveda smo bili vsi zelo razočarani zaradi poraza, saj so igralci zelo tekmovalni. Na nas je velik pritisk in to ni vedno najlažje nositi in zdržati." tekma