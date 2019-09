Kanal A in VOYO: Srbija proti Filipinom po drugo zmago, nared tudi Bjelica

V skupini D nastopajo reprezentance Italije, Srbije, Filipinov in Angole. Srbija in Italija sta v vlogi velikih favoritov za osvojitev prvih dveh mest v skupini, ki vodita v nadaljevanje svetovnega prvenstva. Srbi so na tekmi 1. kroga premagali Angolce z veliko razliko (105:95).

Tudi na tekmi 2. kroga so v vlogi velikega favorita, to dokazuje tudi izid tekme med Italijo in Filipini (108:62). Italijani so zabeležili že dve zmagi, tudi proti Angoli niso imeli težav (92:61), Srbi še čakajo na drugo. Italijanska zasedba je tudi na drugi tekmi visoko zmagala, z 92:61 so bili boljši od Angole. Prav derbi med Italijo in Srbijo bo odločal o tem, katera reprezentanca bo po uvodnem delu SP osvojila prvo mesto v skupini.

Srbski selektor Saša Đorđević bo moral le dobro motivirati svoje varovance za tekmo, sicer pa bo imel precej možnosti za preverjanje različnih taktičnih različic, ob tem bodo priložnost dobili vsi igralci. Tudi proti Angoli so igrali vsi, razen Nemanje Bjelice (težave s kolenom), ki se po zadnjih informacijah vrača na parket. Najbolj se je na omenjeni tekmi izkazal Bogdan Bogdanović s 24 točkami v slabih 20 minutah igre, Boban Marjanović pa je zabeležil dvojnega dvojčka (12 točk, 10 skokov).