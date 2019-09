Kanal A in VOYO: V dvoboju 'odpisanih' Rusi veliki favoriti

Rusija vs. Venezuela Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji košarke, lep pozdrav. Pred nami je dopoldanski dvoboj v skupini I svetovnega prvenstva med reprezentancama Rusije in Venezuele, ki sta že pred dnevi zapravili vse možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Iz omenjene skupine sta se med osem najboljših reprezentanc že uvrstili izbrani vrsti Argentine in Poljske.