KANAL A in VOYO: Začenja se drugi del svetovnega prvenstva na Kitajskem

Še osem ekip je ostalo, ki na letošnjem svetovnem prvenstvu ne poznajo poraza, med njimi sta tudi reprezentanci Srbije in ZDA, po mnenju mnogih prvi favoritinji za naslov prvaka. Prav orli so doslej verjetno pokazali največ, temu pritrjuje kar nekaj statističnih podatkov, med drugim razlika v prejetih in danih koših, ki v srbskem primeru znaša kar plus 120. Srbi so poleg tega edini, ki v povprečju dosegajo več kot 100 točk na tekmo, in sicer 107,7. Drugi na zadnjem evropskem prvenstvu imajo v svojih vrstah tudi najbolj učinkovitega košarkarja med tistimi, ki se jim je uspelo uvrstiti v drugi del. To je Bogdan Bogdanovićs povprečjem 24 točk na tekmo. V prvem delu je na tekmo točko več sicer prispeval Corey Webster, a je 30-letnik z Novo Zelandijo boj za medalje zaključil že po treh obračunih.

Pod obročem kraljeval Iranec

Z izjemnimi 14 skoki na tekmo se lahko pohvali iranski center Hamed Haddadi. Kljub izdatni pomoči 218 centimetrov visokega košarkarja pa Iranu ni uspelo napredovati. Med tistimi, ki na Kitajskem še lahko upajo na najvišja mesta, je največ skokov zbral Rudy Gobert. Francoski center je pobral točno 30 odbitih žog, od tega sedem pod nasprotnikovim obročem. Sledi mu češki velikan Ondrej Balvin s tremi skoki manj.