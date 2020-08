Nagrade lige NBA: Dončić med finalisti, a ne za glavno priznanje

Kandidata za glavno nagrado: Antetokounmpo (levo) in James med obračunom v aktualni sezoni.

Za najprestižnejši naziv najkoristnejšega igralca sezone v ligi NBA se bodo letos potegovali Grk Giannis Antetokounmpo(Milwaukee Bucks) in Američana James Harden(Houston Rockets) ter LeBron James(Los Angeles Lakers). Finaliste so izbrali po preštetju glasovnic pišočih in televizijskih novinarjev z vseh koncev sveta.

Luka Dončić(Dallas Mavericks), ki je bil vso sezono resen kandidat za uvrstitev v zaključni izbor nagrade MVP, se je moral zadovoljiti z uvrstitvijo v kategorijo igralcev, ki so se najbolj izboljšali. Tam se bosta za nagrado potegovala še Američana Brandon Ingram(New Orleans Pelicans) in Bam Adebayo(Miami Heat), soigralec nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrsteGorana Dragića. Prav Dragić je leta 2014 to nagrado tudi že osvojil.

Williamson s 23 tekmami novinec leta?

Kljub temu, da je izpustil veliko tekem, bo ljubljenec navijačev in medijev Američan Zion Williamsommed tremi kandidati za naziv novinec leta. Zvezdnik New Orleans Pelicansov, prvi "pick" lanskega nabora, se bo kljub le 23 odigranim tekmam na najvišji ravni pomeril z rojakoma Jajem Morantom(Memphis Grizzlies) in Kendrickom Nunnom(Miami Heat).

Antetokounmpo, ki brani lanski naslov v kategoriji MVP, se poteguje tudi za nagrado za najboljšega obrambnega košarkarja, kjer mu družbo delata še Anthony Davis(Los Angeles Lakers) in Rudy Gobert(Utah Jazz). Najboljši "šesti možje" so Montrezl Harrell(Los Angeles Clippers), Dennis Schröder(Oklahoma City Thunder) in Lou Williams(Los Angeles Clippers), seveda pa je lahko končni zmagovalec le eden.

Trenerji leta lahko postanejo Mike Budenholzer(Milwaukee Bucks), Billy Donovan(Oklahoma City Thunder) in Nick Nurse(Toronto Raptors). Pri glasovanju so upoštevali tekme od začetka rednega dela sezone do 11. marca, ko se je dogajanje v ligi NBA ustavilo.