Novomeščani in Ljubljančani finalisti košarkarskega pokala

Najboljša posameznika z zasedbi Krke sta bila Jan Špan z 19 točkami (met 7:14, trojke 3:5) in osmimi podajami ter Miha Cerkvenik , ki je zbral 17 točk (met 7:10, trojke 3:5), 4 skoke in 3 ukradene žoge. Pri Rogaški so po 16 točk dosegli Jordan Session (met 8:13), David Kralj (trojke 2:6) in Njegoš Sikiraš (8 skokov).

Krka se je devetič uvrstila v finale pokalnega tekmovanja in bo v petek naskakovala peti naslov v zgodovini. Nazadnje je slavila 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. Novomeščani so v Ljubljano prišli po nizu slabih predstav, v polfinalu pa so Slatinčane nadigrali v zadnji tretjini tekme. Rogaška je v 27. minuti vodila s 63:60. Krka je odgovorila z delnim izidom 12:0 (72:63), vprašanje zmagovalca pa je rešila v 37. minuti, ko je po seriji 19:2 povedla z 79:65.

Cedevita Olimpija bo sedemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov, Krka pa ima za seboj osem finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. Ljubljančani so zmagali na zadnjih dveh zaključnih turnirjih pokala Spar, nazadnje pa so finalno tekmo v vseh tekmovanjih na domačih parketih izgubili pred pandemijo koronavirusa. Prav v finalu pokala Spar in to na Kodeljevem 2020 so izgubili s Koper Primorsko.

Košarkarji iz Domžal so izgubili zadnjih šest finalov proti Cedeviti Olimpiji, tudi danes pa so bili precej oddaljeni od presenečenja. Tekmecu so sicer dihali za ovratnik do zadnjih pet minut (81:76), v ključnih trenutkih pa je imel strateg Zoran Martić precej več razpoloženih posameznikov kot njegov kolega Damjan Novaković. Osrednji figuri Cedevite Olimpije sta bili Gregor Glas z 28 točkami in metom iz igre 11:13 (trojke 5:7) ter Alen Omić, ki je 20 od svojih 22 točk dosegel v prvem polčasu (11 skokov). Pri Kansai Heliosu sta izstopala Malcolm Bernard (20 točk, 8 podaj) in Jan Copot (17 točk, trojke 3:4, 8 skokov).

V petek bo v Ljubljani tudi finale pokala za članice; ob 17.30 se bodo pomerile košarkarice Akson Ilirije in Cinkarne Celje. Favoritinje so slednje, ki imajo v svojih vitrinah že 17 pokalnih naslovov, poraza v finalih v domačih tekmovanjih pa ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu.

Pred tem bosta na Kodeljevem še finala v mini pokalih. Dekleta Cinkarne Celje in Vipave se bodo predstavila ob 12. uri, ob 14.30 pa sledi še finalni obračun pri fantih med ECE Triglavom in Mariborom.

