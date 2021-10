Kanter neizprosen do kitajskega predsednika: Dragi brutalni diktator ...

Tibet že stoletja menjuje med statusom neodvisne države in statusom države pod nadzorom Kitajske. Ta trdi, da je leta 1951 po mirni poti osvobodila Tibet ter tamkajšnjim ljudem prinesla sodobno infrastrukturo in jim zagotovila izobrazbo.

"Stojim za svojimi tibetanskimi brati in sestrami ter podpiram njihove zahteve po svobodi," je še dodal ter k napisu prilepil sliko športnih copat s tibetansko ikonografijo in sloganom "Svobodni Tibet".

Enes Kanter je na Twitterju zapisal: "Dragi brutalni diktator ŠI DŽINPING in kitajska vlada, Tibet pripada Tibetancem!"

Človekoljubne organizacije in tibetanski izseljenci pa trdijo, da Kitajska izvaja versko represijo, da muči tamkajšnje prebivalce, jih celo sterilizira in z izobraževalnim sistemom načrtno spreminja kulturo dežele.

Kanterjevo sporočilo – košarkar opozarja na politično problematiko – je bilo objavljeno tudi na Facebooku.

To lahko ligi NBA povzroči težave. Več organizacij in institucij je namreč že občutilo finančne posledice omenjanja političnih tem, povezanih s Kitajski. Leta 2019 so kitajske televizije odstopile od prenosov tekem NBA, potem ko je menedžer Houstona Daryl Morey javno podprl prodemokratične protestnike v Hongkongu.