Kanter se še naprej boji Erdogana: v London ne bo potoval, ker se meni, da ga bodo ubili

Center New York Knicks Enes Kanter je potrdil ugibanja, da bo na tekmo v London ne bo potoval, ker se boji za svoje življenje, potem ko že nekaj časa bije ’vojno na daljavo’ s turškim predsednikom Erdoganom. 26-letnik je velik kritik Erdoganovega režima, leta 2017 so mu turške oblasti odvzele potni list. Še več: istega leta so izdale tiralico za njim, ker da je član hudodelske združbe. Turški tožilci so decembra 2017 zanj zahtevali več kot štiri leta zaporne kazni.

"Na žalost ne bom odpotoval tja zaradi norega turškega predsednika Erdogana. Žalostno je, da vse te stvari vplivajo na mojo kariero in košarko, saj si želim nastopati in pomagati ekipi. Toda zgolj zaradi enega blazneža, maniaka oz. diktatorja ne morem iti tja in opravljati svoje službe. To je precej žalostno," je povedal Kanter. Ta se po sporu z Erdoganom, ki ga je večkrat javno kritiziral, boji za svoje življenje. "V Londonu imajo Turki precej vohunov. Mislim, da bi me tam zlahka ubili. To bi bila zelo grda slika," je pojasnil Kanter.