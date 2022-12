Kanye West je Chrisa Paula obtožil varanja žene s Kim Kardashian

Zdravniki so pri Kanyeju Westu (zdaj znanim pod vzdevkom 'Ye') že pred leti odkrili bipolarno motnjo. Že pred tem je vedno zgovorni umetnik in raper iz Chicaga užival v pozornosti, ki jo je vseskozi zahteval. V zadnjih letih so njegove izjave in dejanja iz dneva v dan vse bolj nedopustni. Če ga je pred obiskom oddaje 'Infowars' kakšen ljubitelj njegove glasbe ali oblačil še lahko branil, je zdaj verjetno še bolj osamljen kot prej. Zagotovo pa z njim nikoli več ne bo spregovoril (vsaj ne z lepimi besedami) Chris Paul.