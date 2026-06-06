Kaos na ulicah Velikega jabolka: New York na pragu kataklizmičnega slavja

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks na ulicah Velikega jabolka Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks na ulicah Velikega jabolka Profimedia

Slavje navijačev New York Knicks na ulicah Velikega jabolka Profimedia

















Ko je Jalen Brunson zadel enega od dveh ključnih prostih metov in ko je Victor Wembanyama zapravil priložnost za zmago, je v San Antoniu zavladala smrtna tišina, ki je bila posledica že drugega zaporednega domačega poraza v finalni seriji lige NBA. Popolnoma drugače je bilo na ulicah New Yorka, kjer že nekaj tednov vlada obsedeno stanje zaradi vse bolj realne možnosti osvojitve prvega šampionskega prstana po 53 letih. Navijači New York Knicks so sladkost naziva prvaka zadnjič okusili davnega leta 1973. Takrat so v Velikem jabolku igrala vsem ljubiteljem košarke znana imena, kot so Willis Reed, Dick Barnett, Walt Frazier in kasnejši legendarni trener Phil Jackson. V finalu so s 4:1 premagali zvezdniško zasedbo Los Angeles Lakersov, za najkoristnejšega igralca je bil izbran Reed, ki je dobil svojo bitko z legendarnim centrom jezernikov Wiltom Chamberlainom, ki je po porazu sklenil svojo bogato kariero. Privrženci kratkohlačnikov si najbrž niso mogli predstavljati, da bodo morali na naslednji morebitni prstan čakati več kot pol stoletja. Leta 1994 in 1999 so si sicer priigrali mesto v finalu, a so bili boljši košarkarji Houston Rockets in San Antonio Spurs.

Slavju se je pridružil tudi legendarni filmski režiser Spike Lee, ki velja za enega najbolj znanih navijačev New York Knicks FOTO: Profimedia

Prav proti slednjim lahko varovanci Mika Browna poskrbijo za slavje prebivalcev največjega mesta v ZDA, ki pa obljublja kataklizmično stanje na ulicah Velikega jabolka. New York je namreč zavzela prava košarkarska evforija, ki se po vsaki veliki zmagi njihovih ljubljencev še potencira. Vsem znani so prizori, ki jih lahko po vsaki tekmi vidimo na družbenih omrežjih. Navijači dvakratnih prvakov obsedeno proslavljajo uspehe svoje ekipe in na ulicah povzročajo kaos, ki pa ima izredno pozitivno noto. New York je zagotovo eno pomembnejših mest onkraj luže, v zadnjih nekaj letih pa se je znašlo v izredno veliki negotovosti. Napetost se je še zaostrila potem, ko je bil lanskega novembra izvoljen kontroverzni župan Zohran Mamdani, ki ne skriva svoje ljubezni do športa, kjer pesti stiska za dve ekipi. V nogometu mu srce bije za londonski Arsenal, v košarki pa seveda za domače Knickse.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke