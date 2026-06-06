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Kaos na ulicah Velikega jabolka: New York na pragu kataklizmičnega slavja

New York, 06. 06. 2026 10.08 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Slavje navijačev New York Knicks po drugi zmagi nad San Antonio Spurs

Po drugi tekmi finala lige NBA je jasno, da imajo košarkarji New York Knicks povsem odprta vrata do prvega naslova po 53 letih. Kratkohlačniki so dobili obe uvodni tekmi na gostovanju v San Antoniu. Serija se zdaj seli v New York, kjer že vlada skorajda obsedeno stanje. V primeru, da Jalenu Brunsnu in druščini uspe prstan po več kot pol stoletja vrniti v Veliko jabolko, znamo biti priča navijaškim scenam, ki jih onkraj luže ne pomnijo.

Ko je Jalen Brunson zadel enega od dveh ključnih prostih metov in ko je Victor Wembanyama zapravil priložnost za zmago, je v San Antoniu zavladala smrtna tišina, ki je bila posledica že drugega zaporednega domačega poraza v finalni seriji lige NBA. Popolnoma drugače je bilo na ulicah New Yorka, kjer že nekaj tednov vlada obsedeno stanje zaradi vse bolj realne možnosti osvojitve prvega šampionskega prstana po 53 letih. Navijači New York Knicks so sladkost naziva prvaka zadnjič okusili davnega leta 1973.

Takrat so v Velikem jabolku igrala vsem ljubiteljem košarke znana imena, kot so Willis Reed, Dick Barnett, Walt Frazier in kasnejši legendarni trener Phil Jackson. V finalu so s 4:1 premagali zvezdniško zasedbo Los Angeles Lakersov, za najkoristnejšega igralca je bil izbran Reed, ki je dobil svojo bitko z legendarnim centrom jezernikov Wiltom Chamberlainom, ki je po porazu sklenil svojo bogato kariero. Privrženci kratkohlačnikov si najbrž niso mogli predstavljati, da bodo morali na naslednji morebitni prstan čakati več kot pol stoletja. Leta 1994 in 1999 so si sicer priigrali mesto v finalu, a so bili boljši košarkarji Houston Rockets in San Antonio Spurs.

Slavju se je pridružil tudi legendarni filmski režiser Spike Lee, ki velja za enega najbolj znanih navijačev New York Knicks
Slavju se je pridružil tudi legendarni filmski režiser Spike Lee, ki velja za enega najbolj znanih navijačev New York Knicks
FOTO: Profimedia

Prav proti slednjim lahko varovanci Mika Browna poskrbijo za slavje prebivalcev največjega mesta v ZDA, ki pa obljublja kataklizmično stanje na ulicah Velikega jabolka. New York je namreč zavzela prava košarkarska evforija, ki se po vsaki veliki zmagi njihovih ljubljencev še potencira. Vsem znani so prizori, ki jih lahko po vsaki tekmi vidimo na družbenih omrežjih. Navijači dvakratnih prvakov obsedeno proslavljajo uspehe svoje ekipe in na ulicah povzročajo kaos, ki pa ima izredno pozitivno noto.

New York je zagotovo eno pomembnejših mest onkraj luže, v zadnjih nekaj letih pa se je znašlo v izredno veliki negotovosti. Napetost se je še zaostrila potem, ko je bil lanskega novembra izvoljen kontroverzni župan Zohran Mamdani, ki ne skriva svoje ljubezni do športa, kjer pesti stiska za dve ekipi. V nogometu mu srce bije za londonski Arsenal, v košarki pa seveda za domače Knickse.

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Mesto, ki bolj ne bi moglo biti razdeljeno, končno, vsaj navidez tako izgleda, v vsaj eni stvari diha skupaj. Druga zmaga kratkohlačnikov je na ulice znova zvabila na tisoče strastnih navijačev, ki so uspeh slavili dolgo v noč. Pri tem pa so, kot vedno, poskrbeli za število komičnih vložkov. "Če osvojimo prstan, se bom istega večera poročil. Trenutno sem samski, če ne najdem ljubezni svojega življenja, se bom enostavno poročil s košarko," je izjavil eden od množice navdušencev.

"Osvojitev naslova bi pomenila nekaj veliko več kot le športni uspeh. Združila bi naše mesto. New York bi prosperiral v veliko pogledih, ekonomsko, čustveno in družbeno," je dejal eden od navijačev, ki ve, kako lahko športni uspehi vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev največjega mesta v ZDA, ki prestaja eno težjih obdobij svoje zgodovine.

liga nba new york knicks navijači slavje prstan

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KOMENTARJI1

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sioxxos
06. 06. 2026 11.13
Če letos, po 53 letih Knicks-i osvojijo NBA, bo New York dobesedno eksplodiral in doživel največjo parado vseh časov. Že danes po tekmi se je norelo od sreče po mestu, na tekmi v San Antonio pa je bilo v dvorani ca 40 % gledalcev navijačev New Yorka, saj so jim domačini prodajali vstopnice po 100 kratni vrednosti redne cene.
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0 0
Sventevith
06. 06. 2026 10.55
In na naslovi mož s turbanom. Sem mislil, da gre za novico o izgredi, ampak ja, to je realnost. Žalost.
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+2
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