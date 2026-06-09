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Kaos, nasilje in jeza: besni navijači opustošili ulice v New Yorku

New York, 09. 06. 2026 15.44 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Navijači New York Knicks

Tretja tekma finalne serije lige NBA nadaljuje zmagoviti niz gostujoče ekipe, v New Yorku so bili boljši San Antonio Spurs. Navijači domačih Knicksov so se po bolečem porazu znesli nad domačimi ulicami, na katerih se je dolgo v noč odvijal kaos, ki je pripeljal tudi do številnih aretacij.

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Po tem, ko so kratkohlačniki v Teksasu prišli do dveh zaporednih gostujočih zmag in povedli z 2:0, se je serija preselila v Veliko jabolko, kjer že nekaj tednov vlada obsedeno stanje. Domači navijači pa na tretji tekmi niso videli želenih rezultatov, saj so bili gosti iz San Antonia boljši s 115:111. Če sta zmagi na ulice največjega ameriškega mesta prinesli skorajda kataklizmično veselje in navdušenje, je razočaranje po porazu prineslo nasilni kaos, ki je pokazal slabo plat športa.

V New Yorku na šampionski prstan čakajo že dolgih 53 let. Večina navijačev dvakratnih prvakov lige NBA tako na rezultate svojih ljubljencev nima najlepših spominov. Zadnji v nizu pa je dodatno delo pomenil tudi za čuvaje zakona v New Yorku. Po koncu tretje tekme finalne serije so razjarjeni navijači namreč zavzeli nekatere ulice svojega mesta in za sabo pustili val opustošenja in uničenja. Policija je po kaosu oznanila, da je bilo aretiranih 21 najbolj vročekrvnih navijačev, ki so uničili marsikatero manjšo trgovino, ki jim je stala na poti.

Množična prisotnost policije v New Yorku
Množična prisotnost policije v New Yorku
FOTO: Profimedia

Že pred začetkom tekme je bilo jasno, da bo varovanje posebej zaostreno zaradi prisotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je bil v kultni dvorani Madison Square Garden deležen koncerta žvižgov, pred srečanjem pa so bili navijači podvrženi podrobnemu pregledu. Trump svoji ljubljeni ekipi ni prinesel sreče, saj je bil priča koncu 15 tekem dolgega zmagovitega niza.

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KOMENTARJI3

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Yon Dan
09. 06. 2026 16.57
Kako nizka, primitivna zavest.... Še šimpanzu na veji je vseeno kdo zmaga, ne pomeni čisto zanj. Pameten.
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+1
1 0
graf
09. 06. 2026 15.57
prtegnjen folk do amena ...
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+5
5 0
torks11
09. 06. 2026 15.55
Dajte si duška še na SP. da bo bolj zanimivo. Bomo gledal od daleč.
Odgovori
+1
1 0
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