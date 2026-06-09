Kaos, nasilje in jeza: besni navijači opustošili ulice v New Yorku

Po tem, ko so kratkohlačniki v Teksasu prišli do dveh zaporednih gostujočih zmag in povedli z 2:0, se je serija preselila v Veliko jabolko, kjer že nekaj tednov vlada obsedeno stanje. Domači navijači pa na tretji tekmi niso videli želenih rezultatov, saj so bili gosti iz San Antonia boljši s 115:111. Če sta zmagi na ulice največjega ameriškega mesta prinesli skorajda kataklizmično veselje in navdušenje, je razočaranje po porazu prineslo nasilni kaos, ki je pokazal slabo plat športa.

V New Yorku na šampionski prstan čakajo že dolgih 53 let. Večina navijačev dvakratnih prvakov lige NBA tako na rezultate svojih ljubljencev nima najlepših spominov. Zadnji v nizu pa je dodatno delo pomenil tudi za čuvaje zakona v New Yorku. Po koncu tretje tekme finalne serije so razjarjeni navijači namreč zavzeli nekatere ulice svojega mesta in za sabo pustili val opustošenja in uničenja. Policija je po kaosu oznanila, da je bilo aretiranih 21 najbolj vročekrvnih navijačev, ki so uničili marsikatero manjšo trgovino, ki jim je stala na poti.