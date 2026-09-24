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Kaos v ligi ABA dan pred začetkom sezone: polnočno sporočilo, ki napoveduje zaplet

Ljubljana, 24. 09. 2026 08.06 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
liga ABA

Le dan pred predvidenim začetkom nove sezone se je liga ABA znašla v resnih težavah. V tem trenutku je vse bolj verjetno, da bo začetek tekmovanja, načrtovan za 25. september, preložen. V ligi bodo tekmovali tudi trije slovenski klubi. V skupini A Cedevita Olimpija in Krka, v skupini B pa Perspektiva Ilirija.

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Vodstvo lige je pozno ponoči objavilo uradno sporočilo, v katerem je javnosti pojasnilo zaplete glede določanja sodniške liste in organizacije sojenja za sezono 2026/27. Po navedbah lige so člani družbe na delovnem sestanku 18. septembra soglasno odločili, da objavijo razpis za vse zainteresirane sodnike, ki bi želeli biti uvrščeni na seznam kandidatov za delegiranje tekem. Na razpis se je prijavilo 50 sodnikov, predsednik sodniške komisije Miguel Angel Perez pa je 23. septembra pripravil seznam 20 arbitrov in ga posredoval članom družbe v potrditev.

Sodniki se umikajo po spornih elektronskih sporočilih

Toda le nekaj ur pozneje se je položaj močno zapletel. Več sodnikov je odstopilo od možnosti sojenja na tekmah lige ABA, potem ko so prejeli elektronska sporočila z naslova referees.abaleague@gmail.com, v katerih naj bi jih pozivali, naj ne sprejmejo angažmaja v tekmovanju. Vodstvo lige trdi, da je bila pri tem nezakonito uporabljena elektronska pošta, ki vsebuje zaščiteno ime in intelektualno lastnino lige ABA.

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Po navedbah vodstva naj bi bil pooblaščenec 63 sodnikov že 18. septembra izrecno opozorjen, naj takoj preneha uporabljati omenjeni elektronski naslov, vendar naj bi se komunikacija kljub temu nadaljevala.

Liga napoveduje pravne ukrepe

V vodstvu lige posebej poudarjajo, da osebe, ki so pošiljale sporočila z omenjenega naslova, nimajo nobenega pogodbenega razmerja z ligo ABA in zato po njihovem mnenju nimajo pravice nastopati v njenem imenu ali uporabljati njenih oznak. Ker bi lahko celoten spor neposredno ogrozil načrtovan začetek tekmovanja, vodstvo lige napoveduje odločne korake.

Cedevita Olimpija se prirpavlja na novo tekmovalno sezono.
Cedevita Olimpija se prirpavlja na novo tekmovalno sezono.
FOTO: Damjan Žibert

"Ker je zaradi tega dejanja zlorabe potencialno ogrožen načrtovani začetek tekmovanja v ligi ABA, bo predsedstvo lige članom družbe predlagalo takojšnje sprejetje vseh potrebnih pravnih ukrepov za zaščito intelektualne lastnine, ugleda in interesov lige ABA ter za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh dogodkov."

Začetek sezone pod velikim vprašajem

Čeprav dokončna odločitev še ni bila sprejeta, polnočno sporočilo vodstva lige nakazuje, da je začetek sezone resno ogrožen. Morebitna preložitev bi predstavljala izjemen udarec za regionalno tekmovanje, saj bi se ekipe po mesecih priprav znašle v negotovosti tik pred uvodnim sodniškim žvižgom.

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KOMENTARJI3

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yanay
24. 09. 2026 09.33
Vodstvo lige ABA in sodniška organizacija se morata čimprej dogovoriti. Zelo me moti, da so sodniki tik pred začetkom lige začeli pogajanja o novih tarifah za posamezna sojenja, kar na prvi pogled ni nič narobe. Zelo je pa narobe, da so svoje nove pogoje obelodanili tik pred zdajci, kar nam da jasno vedeti, da je to izsiljevalska taktika. Sodniki bi morali začeti pogajanja o novih tarifah po koncu pretekle sezone. Vodstvo lige ABA bi po pregledu finančnega stanja najbrž lahko šla nasproti sodnikom, morda ne ravno v okvirih novih zahtev. Zato pozivam sodnike, da ne ovirajo začetka nove sezone ABA lige. Vmes pa se vseeno lahko pogovarjajo o svojih zahtevah, ki bi jih bilo možno uresničiti do druge polovice tekmovanja!
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
24. 09. 2026 09.31
Nej se skregajo med sabo. Itak je jasno. Partizan in Crvena Zvezda morta pridet na zaključni turnir, drugače letijo glave.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
24. 09. 2026 09.08
Čevap liga
Odgovori
+1
1 0
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