Kaos v ligi ABA dan pred začetkom sezone: polnočno sporočilo, ki napoveduje zaplet

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Vodstvo lige je pozno ponoči objavilo uradno sporočilo, v katerem je javnosti pojasnilo zaplete glede določanja sodniške liste in organizacije sojenja za sezono 2026/27. Po navedbah lige so člani družbe na delovnem sestanku 18. septembra soglasno odločili, da objavijo razpis za vse zainteresirane sodnike, ki bi želeli biti uvrščeni na seznam kandidatov za delegiranje tekem. Na razpis se je prijavilo 50 sodnikov, predsednik sodniške komisije Miguel Angel Perez pa je 23. septembra pripravil seznam 20 arbitrov in ga posredoval članom družbe v potrditev.

Sodniki se umikajo po spornih elektronskih sporočilih

Toda le nekaj ur pozneje se je položaj močno zapletel. Več sodnikov je odstopilo od možnosti sojenja na tekmah lige ABA, potem ko so prejeli elektronska sporočila z naslova referees.abaleague@gmail.com, v katerih naj bi jih pozivali, naj ne sprejmejo angažmaja v tekmovanju. Vodstvo lige trdi, da je bila pri tem nezakonito uporabljena elektronska pošta, ki vsebuje zaščiteno ime in intelektualno lastnino lige ABA.

Po navedbah vodstva naj bi bil pooblaščenec 63 sodnikov že 18. septembra izrecno opozorjen, naj takoj preneha uporabljati omenjeni elektronski naslov, vendar naj bi se komunikacija kljub temu nadaljevala.

Liga napoveduje pravne ukrepe

V vodstvu lige posebej poudarjajo, da osebe, ki so pošiljale sporočila z omenjenega naslova, nimajo nobenega pogodbenega razmerja z ligo ABA in zato po njihovem mnenju nimajo pravice nastopati v njenem imenu ali uporabljati njenih oznak. Ker bi lahko celoten spor neposredno ogrozil načrtovan začetek tekmovanja, vodstvo lige napoveduje odločne korake.

Cedevita Olimpija se prirpavlja na novo tekmovalno sezono. FOTO: Damjan Žibert

"Ker je zaradi tega dejanja zlorabe potencialno ogrožen načrtovani začetek tekmovanja v ligi ABA, bo predsedstvo lige članom družbe predlagalo takojšnje sprejetje vseh potrebnih pravnih ukrepov za zaščito intelektualne lastnine, ugleda in interesov lige ABA ter za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh dogodkov."

Začetek sezone pod velikim vprašajem