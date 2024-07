Kapetan mladih evropskih podprvakov: Borili smo se od začetka do konca

"Mislim, da smo se borili od začetka do konca. Zelo sem ponosen na vsakega v ekipi in mislim, da smo zelo lepo peljali tekmo v celoti. Na koncu nam je v zadnjih treh minutah malo zmanjkalo, imeli smo nekaj problemov s skokom in z izgubljenimi žogami. Vseeno mislim, da je bilo zelo dobro evropsko prvenstvo. Prvo tekmo smo začeli z dobro zmago in po tej tekmi je vse lepo steklo. Vsak prvi polčas smo zelo lepo odprli napadalno in obrambno. Proti koncu bi lahko bili malo boljši, vseeno pa je to zelo velik uspeh. Zelo sem ponosen na vsakega, ki je delal z nami ta dva meseca in ta teden na evropskem prvenstvu," je po izjemnem uspehu povedal slovenski kapetan Klavžar.

V finalu EP so njegovi varovanci doživeli prvi poraz na tem turnirju. Pred tem so v skupinskem delu premagali Črno goro (81:61), Litvo (69:62) in Islandijo (98:68), v osmini finala so bili boljši od Severne Makedonije (82:71), v četrtfinalu od Poljske (73:72) in v polfinalu od Belgije z 91:79.

"Čestitam igralcem za vso prikazano igro na evropskem prvenstvu. Danes se nam žal ni izšlo, v ključnih trenutkih smo naredili preveč napak in dovolili napadalni skok. Zahvaljujem se tudi štabu za vso delo, ki ga je opravljal dan in noč. Šlo je res za naporno evropsko prvenstvo. V devetih dneh smo odigrali sedem tekem in od tega šestkrat zmagali," pa je misli po finalni tekmi strnil slovenski selektor Peter Markovinovič .

Za Slovenijo je to 12. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in šesta zadnje selekcije pred vstopom v člansko konkurenco. Prvo srebro so fantje osvojili 1998 v Trapaniju, nato so bili dvakrat evropski prvaki na Ohridu 2000 in v Brnu 2004, uspeh so ponovili tudi v koronskem letu 2021 v Heraklionu, 2006 pa so v Izmirju zasedli tretje mesto.

Ob tem so slovenske mlajše selekcije osvojile še šest medalj. Dekleta do 18 let so bila lani zlata na EP v Turčiji, fantje do 18 let imajo dve srebrni medalji (Nemčija 2002, Turčija 2021) ter eno bronasto (Grčija 2019), dekleta do 20 let so bila druga 2017 na Portugalskem, ženska reprezentanca do 16 let pa 2021 bronasta, prav tako na Portugalskem.