Kapetan košarkarske reprezentance še naprej Murić: Fantje so pravi borci

Edo Murićima v trenutni reprezentančni zasedbi največ uradnih nastopov. Zbral jih je 53, kar ga na večni lestvici uvršča na 13. mesto. Ljubljančanu bosta pri opravljanju vloge kapetana pomagala preostala najizkušenejša v izbrani vrsti,Jaka BlažičinKlemen Prepelič. Blažič je na uradnih tekmah dres s slovenskim grbom oblekel 44-krat, Klemen Prepeličpa je zabeležil 34 uradnih nastopov.

"Veseli me, da je v reprezentanci znova nekaj fantov, na katere v prejšnjih kvalifikacijah nismo mogli računati. To je dober znak. Ekipa je videti super, vse je zelo pozitivno. Fantje so pravi borci z odličnim značajem in vsi se zavedamo, kaj je naš cilj v prvem ciklu kvalifikacij. To sta dve zmagi in upamo ter verjamemo, da nam bo zastavljeni cilj uspelo izpolniti. Biti kapetan te ekipe je velika čast, ponos in privilegij. To so sanje vsakega mladega košarkarja in naredil bom vse, da upravičim vlogo, ki mi je zaupana,"je dejal Murić.