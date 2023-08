Kapetan Luka Dončić najavil dokumentarno serijo

Serija ''Everything it Takes'' (Vse, kar je potrebno) ponuja vpogled v predanost, prijateljstvo in vzdržljivost slovenske reprezentance na igrišču ter zunaj njega. Serija, ki je inovativna v svojem formatu, je zasnovana za uporabo na mobilnih napravah in optimizirana za platforme, kot so TikTok, YouTube Shorts in Instagram Reels. V nasprotju s tradicionalnimi športnimi dokumentarnimi filmi bo "Everything It Takes" izšel v realnem času ter zagotavljal intimen in dinamičen pogled na treninge, priprave ter vzpone in padce na tekmovanju največjega svetovnega košarkarskega prizorišča.

"Ponosen sem, da delim zgodbo o slovenski reprezentanci in soigralcih ter osvetljujem našo košarko in pomen igranja za reprezentanco," je ob najavi dejal Luka Dončić. ''To je več kot le to, kar počnemo na igrišču. Gre za bratstvo, srce naše ekipe, strast naših navijačev in ljubezen do naše države." Serija bo odluščila plasti tega, kaj pomeni zastopati majhen narod na mednarodnem prizorišču ter prikazala duh in strast, ki poganjata slovenske vrhunske športnike.