Kapetan Zadra iz morja rešil utapljajočega človeka

V petek se je v Zadru odvijala prava drama, junak pa je bil kapetan košarkarskega kluba iz Zadra, Marko Ramljak, ki je utapljajočemu se moškemu pomagal na obalo. "Včasih v tej kavarni ob morju spijem kavo. Vsi jo poznajo. Tako je bilo tudi danes zjutraj, nekje okoli 11.30 dopoldan. Tam sem bil z ženo in prijateljem. Moja žena je bila z otrokom nekoliko oddaljena od nas in je dejansko opazila, da se moški utaplja v morju. Bil je nekje manj kot pet metrov od obale," je za 24sata povedal košarkar. Dnevi so povsem prijetni in še vedno primerni za kopalce. Zgodnja jesen je namreč postregla s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija.