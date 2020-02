Kapetan (še vedno) zlatih košarkarjev: Zdaj je, kar je. Moramo dvigniti glavo in ostati enotni

Prvi kvalifikacijski cikel je Slovenija zaključila s porazom na Madžarskem in zmago proti Avstriji, naslednji preizkušnji v kvalifikacijah za EP pa jo čakajo novembra letos, ko bo gostila Ukrajino in Madžarsko. Na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Nemčiji, Gruziji, Italiji in na Češkem, se bodo od štirih ekip v skupini uvrstile prve tri reprezentance. Še pred tem so konec junija na vrsti kvalifikacije za olimpijske igre.

Čeprav zmaga ne bi smela biti pod vprašajem, so se varovanci Rada Trifunovića znova poigrali z živci ljubiteljev slovenske košarke. Aktualni evropski prvaki niso več tista reprezentanca, ki je v prejšnjih kvalifikacijah za EP mlela svoje tekmece. Za osvežitev spomina; tedaj je v kvalifikacijah dobila vseh šest tekem s povprečno 18,3 točke razlike, nato pa se je z devetimi zaporednimi zmagami sprehodila do evropskega prestola. "Vesel sem, da smo zmagali. Hvala vsem, ki so prišli v dvorano in dali glas za Slovenijo. Verjamem, da ste mnogi pričakovali, da bo to lahka tekma in gladka zmaga, toda mi smo vedeli, kako nevarni so lahko Avstrijci, če jim steče met z razdalje. Res jim je stekel in bili smo v nevarnosti, a na srečo smo se pravočasno vrnili v igro in prišli do zaslužene zmage. Vemo, da smo favoriti te skupine in prepričan sem, da bomo to upravičili, vendar potrebujemo čas in potrpljenje," pravi slovenski kapetan Edo Murić.