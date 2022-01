Kapetana tekme All-Star James in Durant, tokrat brez Dončića v prvi peterki

Na zahodu bo ekipo v svojem 18. zaporednem nastopu na tem tekmovanju vodil Lebron James, ravno tolikokrat je bil tudi kapetan moštva, odkar to tekmovanje obstaja v tem formatu. Mesto v ekipi si je zagotovil tudi MVP lige Srb Nikola Jokić (četrti izbor) in Stephen Curry (osmi izbor).

Poleg omenjenih treh sta si mesto v najboljši peterki izborila še košarkar Memphis Grizzlies Ja Morant in Andrew Wiggins iz Golden State Warriors. Za oba bo to prvi nastop v začetni peterki, zlasti izbor Wigginsa je nekoliko presenetil. "Zame to pomeni zares veliko," je dejal novinarjem. "To je bil vedno moj cilj, trdo sem delal in sem v situaciji, ko sem dobil priložnost biti del All-Star peterke, in tega ne bom nikoli vzel za samoumevno."