Kapetanka o ciljih na EP: Manj kot preboj iz skupine bo razočaranje

Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

Uvodno tekmo bodo Slovenke odigrale proti Turčiji (17. junij), dan kasneje proti Belgiji (18. junij), nato pa po dnevu premora še proti Bosni in Hercegovini (20. junij). Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtino finala. Drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih (A2:B3, B2:A3, C2:D3, D2:C3), ki bo na sporedu 21. junija, zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu pa bodo z nastopi na prvenstvu zaključile. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 23. junija, polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija 2021.

"Pristale smo v zelo izenačeni skupini. Vesela sem, da smo iz prvega bobna dobile Belgijo, ki nam po slogu igre morda še najbolj ustreza. S Turčijo smo se srečale na zadnjem evropskem prvenstvu in jo poznamo, tudi Bosna in Hercegovina je v kvalifikacijah sestavila zelo dobro ekipo. Odločale bodo malenkosti. Me si želimo narediti korak naprej v primerjavi z zadnjim prvenstvom in mislim, da nam skupina to tudi omogoča. Komaj čakam, da se reprezentanca zbere in začnemo s projektom evropskega prvenstva,"pa je izkušena Teja Oblakizčrpna v oceni tekmic in tudi možnosti Slovenije na EP.