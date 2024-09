Kariero končal najmlajši MVP v zgodovini lige NBA

Derrick Rose, nekdanji najmlajši MVP lige NBA in prvi izbor nabora leta 2008, je po 16 sezonah v najelitnejši košarkarski ligi na svetu uradno napovedal upokojitev. V čustvenem zapisu na družbenih omrežjih ter s posebnimi objavami v časopisih mest, kjer je med kariero igral, se je poslovil od košarke in napovedal novo poglavje v svojem življenju, ki bo posvečeno družini in osebni rasti.

Rose je leta 2008, ko so ga Chicago Bulls izbrali kot prvega v naboru, hitro postal eden najbolj vznemirljivih mladih igralcev v ligi. Že v svoji prvi sezoni je osvojil naslov najboljšega novinca leta, nato pa trikrat zapored nastopil na All-Star tekmah. Njegov največji uspeh je prišel leta 2011, ko je pri vsega 22 letih postal najmlajši igralec v zgodovini, ki je osvojil naslov najkoristnejšega igralca lige (MVP). Takrat je povprečno dosegal 25 točk in 7,7 asistenc na tekmo ter popeljal Chicago do najboljšega izkupička v rednem delu sezone in vse do finala vzhodne konference.

Kljub obetavnemu začetku je Roseova kariera doživela hud udarec zaradi poškodb. V prvem krogu končnice leta 2012 si je huje poškodoval križne vezi, zaradi česar je izpustil celotno naslednjo sezono. Čeprav se je kasneje vrnil, nikoli več ni dosegel enake ravni kot pred poškodbo. V naslednjih letih je igral za pet različnih klubov, pri čemer so ga pogosto pestile težave s koleni.

Poškodba Rosa, ki je zanamovala njegovo kariero. Zgodila se je 28. aprila na tekmi proti Philladelphiji.

Po igranju za Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons in Memphis Grizzlies se je Rose pri 35 letih odločil, da je napočil čas za slovo. V svoji izjavi je poudaril, da se želi zdaj osredotočiti na družino in osebnostno rast. "Košarka je bila moja prva ljubezen, vendar to ni slovo od igre." je zapisal. Dodal je, da je hvaležen za vse izkušnje, dobre in slabe, saj so ga oblikovale v človeka, kakršen je danes.

Rose zaključuje kariero s povprečjem 17,4 točke in 5,2 asistence na tekmo v 723 nastopih v rednem delu sezone. Njegova zgodba je zgodba o neverjetnem talentu, vztrajnosti in odločnosti, kljub vsem oviram, ki jih je prinesla vrsta poškodb. Čeprav mu te niso dovolile, da bi dosegel ves svoj potencial, je vseeno pustil globok pečat v košarkarski zgodovini.

Derrick Rose leta 2011 s pokalom za najkoristnejšega igralca redne sezone lige NBA.