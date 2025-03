Katastrofa v Dallasu, konec sezone za Irvinga

Kyrie Irving si je koleno poškodoval v prvi četrtini tekme proti Sacramentu, nato pa sta mu soigralec Anthony Davis in eden izmed članov trenerskega štaba pomagala priti do črte prostih metov. Irving je kljub hudim bolečinam in solznim očem ostal miren ter zadel oba prosta meta, nato pa končal s tekmo, ki jo je Dallas izgubil s 122:98.