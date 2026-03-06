Naslovnica
Košarka

'Katastrofalen začetek je botroval porazu'

Denver, 06. 03. 2026 09.04 pred 28 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so bili blizu, a v isti sapi zelo daleč od zmage na gostovanju pri moštvu Denver Nuggets. Slednje je uveljavilo premoč pod obročema in predvsem zahvaljujoč izjemnemu vstopu v tekmo, ko so si Jamal Murray, Nikola Jokić in druščina že po uvodnih treh minutah priigrali dvomestno prednost, prišli do zmage s 120:113. Slovenski zvezdnik jezernikov Luka Dončić je prav slab začetek obračuna izpostavil za ključnega pri omenjenem porazu.

Kalifornijsko moštvo resnici na ljubo ni vodilo niti enkrat na tekmi, a bilo kljub temu po košu Austina Reavesa dobri dve minuti pred koncem povsem v igri za zmago (112:111). 

Denver pa je imel v svojih vrstah dvojec, ki že nekaj let prevladuje ne le v omenjenem moštvu, temveč tudi v celotni ligi NBA. Jamal Murray (28 točk) in Nikola Jokić (28) sta prispevala le dve točki manj od polovice (58) vseh košev (120) zlatih zrn na tekmi proti Lakersom, kar dovolj zgovorno priča o hierarhiji znotraj ekipe, ki jo uspešno vodi David Adelman.

Luka Dončić in Nikola Jokić sta bila najboljša strelca svojih moštev na medsebojnem obračunu v Denverju.
FOTO: AP
FOTO: AP

"Tekme nismo začeli, kot smo načrtovali. Veliko smo govorili o pomembnosti te tekme, o tem, da moramo pristopiti s pravo energijo, ko pa enkrat zaostajaš proti tako dobrim ekipam, se je kasneje težko vrniti," je zelo strnjeno, a pomenljivo opisal strateg 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick. In ravno pomanjkanje konsistentnosti je poleg slabe obrambe skozi večji del sezone najšibkejša točka v igri jezernikov.

"Če bi bil naš vstop v tekmo neprimerno boljši, sem prepričan, da bi bili v veliko boljšem položaju za zmago. Tako pa smo celotno tekmo lovili tekmeca, se pri tem utrujali in posledično delali napake," se je po 25. porazu v sezoni svojega moštva nekoliko pridušal najboljši strelec Lakersov Luka Dončić (27). "Kljub temu moram pohvaliti ekipo za vložen trud in energijo, da se rezultat obrne. Bili smo precej blizu v sami končnici, a roko na srce je Denver zasluženo slavil," je dodal 27-letni slovenski zvezdnik.

Statistika Luke Dončića proti Denverju
Statistika Luke Dončića proti Denverju
FOTO: Sofascore.com

Zasedba iz Kalifornije ima po odigranih 62 tekmah 37 zmag in 25 porazov na svojem računu. Naslednja tekma jo čaka že v noči na soboto, ko bo v Crypto.com Areni gostila že odpisano Indiano. 

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić denver nuggets

Lakersi po napeti končnici izgubili proti Denverju

bibaleze
