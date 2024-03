Katastrofalna prva četrtina usodna za Cedevito Olimpijo v Beogradu

Košarkarji Cedevite Olimpije so po premoru zaradi pokalnih in reprezentančnih tekem v nadaljevanje regionalnega tekmovanja krenili pri enem najtežjih tekmecev. Pred dvobojem sta bili ekipi izenačeni pri 34 točkah, današnji dvoboj pa so po slabem prvem polčasu gostje v drugem skorajda pripeljali do preobrata, a bili na koncu vendarle prekratki.

Beograjčani so imeli v prvih treh četrtinah izreden strelski večer, praktično vse, kar so vrgli proti obroču, je v njem tudi končalo. Čeprav Cedeviti Olimpiji po prvi četrtini, ki jo je izgubila s 24:42, ni kazalo dobro, se zeleno-oranžni niso predajali. Z razpoloženima JR Stewartom (15) in Zoranom Dragićem (14) so ob koncu prišli do še znosnega zaostanka 13 točk, pa čeprav so jih po drugi strani dobili kar 70.

V tretji četrtini se je dotlej odličen met domačim vendarle ustavil, gostje pa so počasi topili zaostanek. Pri 67:77 so prvič po dolgem času prišli na deset točk minusa, potem pa z dvema trojkama Aleksandra Šaškova že do 77:83, na zadnji del tekme pa tako odšli z realnimi možnostmi za preobrat.