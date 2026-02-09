Kawhi Leonard nerešljiva uganka za Minnesoto

Kawhi Leonard je 41 točkam dodal še osem skokov, s točkovnim izkupičkom pa je izenačil svoj drugi najboljši dosežek na gostovanjih, četrtič v sezoni pa je presegel mejo 40 točk.

"Moji soigralci mi zaupajo, vsakič, ko se dotaknem žoge, pri metu, podaji ali skoku, samo poskušam pomagati ekipi," je po tekmi o svojem točkovnem izkupičku dejal Leonard. Pri zmagovalcih je Kris Dunn tekmo končal predčasno, potem ko so ga v zadnji četrtini izključili po prerivanju s tekmecem iz Minnesote Juliusom Randlom. Pri poražencih je Anthony Edwards zbral 23 točk.