Kawhi Leonard nerešljiva uganka za Minnesoto

Kawhi Leonard je 41 točkam dodal še osem skokov, s točkovnim izkupičkom pa je izenačil svoj drugi najboljši dosežek na gostovanjih, četrtič v sezoni pa je presegel mejo 40 točk.
"Moji soigralci mi zaupajo, vsakič, ko se dotaknem žoge, pri metu, podaji ali skoku, samo poskušam pomagati ekipi," je po tekmi o svojem točkovnem izkupičku dejal Leonard. Pri zmagovalcih je Kris Dunn tekmo končal predčasno, potem ko so ga v zadnji četrtini izključili po prerivanju s tekmecem iz Minnesote Juliusom Randlom. Pri poražencih je Anthony Edwards zbral 23 točk.
New York je dosegel deveto zmago na zadnjih desetih tekmah, Jalen Brunson pa je bil najbolj učinkovit z 31 točkami in osmimi podajami za zmago priti Bostonu s 111:89. Josh Hart je dodal 19 točk, Jose Alvarado pa na prvi tekmi za Knicks 12. Boston je končal pri najmanj doseženih točkah v sezoni, Jaylen Brown pa je bil najboljši pri poražencih s 26 točkami.
Miami je premagal Washington s 132:110, Bam Adebayo z 22 in Norman Powell z 21 točkami pa sta bila najbolj učinkovita za zmago floridske ekipe. Toronto pa je bil boljši od Indiane s 122:104, za kanadsko ekipe se je z dvojnim dvojčkom izkazal Scottie Barnes (25 točk, 14 skokov), RJ Barrett je dodal 20 točk.
Liga NBA, izidi:
Boston Celtics - New York Knicks 89:111
Washington Wizards - Miami Heat 101:132
Toronto Raptors - Indiana Pacers 122:104
Minnesota Timberwolves - LA Clippers 96:115
