Leonard se bo vrnil v Toronto, kjer je pred sedmimi leti osvojil naslov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

S tem prestopom se končuje ena glavnih poletnih sag v severnoameriški ligi NBA. Raptors in Clippers so se o menjavi namreč dogovorili že 30. junija, vendar se je dokončna izvedba selitve sedemkratnega udeleženca tekme zvezd All-Star v Toronto zavlekla zaradi preiskave lige. Ta je ugotovila, da so LA Clippers in Leonard kršili pravila o omejitvi plačne mase pri izplačilu nadomestila Kawhiju Leonardu.

Kawhi Leonard FOTO: Profimedia

Zaradi teh kršitev so Clippers prejeli visoko globo v višini 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov) in ostali brez petih prihodnjih izbir v prvem krogu nabora v obdobju med letoma 2029 in 2033, Kawhi Leonard pa je moral plačati 700.000 dolarjev (607 tisoč evrov).

Po zaključku menjave se bo Leonard vrnil v Toronto, ekipo, s katero je leta 2019 osvojil naslov prvaka lige NBA. V tisti sezoni - svoji edini v Torontu - je bil Leonard izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) finalne serije.