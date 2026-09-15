Leonard se bo vrnil v Toronto, kjer je pred sedmimi leti osvojil naslov

S tem prestopom se končuje ena glavnih poletnih sag v severnoameriški ligi NBA. Raptors in Clippers so se o menjavi namreč dogovorili že 30. junija, vendar se je dokončna izvedba selitve sedemkratnega udeleženca tekme zvezd All-Star v Toronto zavlekla zaradi preiskave lige. Ta je ugotovila, da so LA Clippers in Leonard kršili pravila o omejitvi plačne mase pri izplačilu nadomestila Kawhiju Leonardu.
Zaradi teh kršitev so Clippers prejeli visoko globo v višini 30 milijonov dolarjev (26 milijonov evrov) in ostali brez petih prihodnjih izbir v prvem krogu nabora v obdobju med letoma 2029 in 2033, Kawhi Leonard pa je moral plačati 700.000 dolarjev (607 tisoč evrov).
Po zaključku menjave se bo Leonard vrnil v Toronto, ekipo, s katero je leta 2019 osvojil naslov prvaka lige NBA. V tisti sezoni - svoji edini v Torontu - je bil Leonard izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) finalne serije.
Plačna masa ali 'salary cap' je v ligi NBA sistem omejevanja skupnega zneska denarja, ki ga lahko posamezna ekipa nameni za plače svojih igralcev. Namen tega pravila je zagotoviti tekmovalno ravnovesje med bogatejšimi in manj bogatimi klubi, saj preprečuje, da bi najbogatejše ekipe preprosto kupile vse najboljše igralce in s tem prevladovale v ligi.
Nabor lige NBA je letni dogodek, na katerem ekipe lige izbirajo nove igralce, ki so postali upravičeni do igranja v ligi, običajno iz univerzitetnih programov ali mednarodnih lig. Sistem nabora je zasnovan tako, da slabše uvrščene ekipe iz pretekle sezone dobijo prednost pri izbiri najobetavnejših mladih talentov, kar jim pomaga pri dolgoročni obnovi in izboljšanju kakovosti moštva.
Naziv MVP (Most Valuable Player) finala lige NBA je prestižna individualna nagrada, ki jo po koncu finalne serije prejme igralec, ki je s svojo igro najbolj prispeval k uspehu svoje ekipe. Odločitev o prejemniku sprejme skupina športnih novinarjev in komentatorjev, ki ocenjujejo statistični prispevek, vpliv na potek igre in odločilne poteze v ključnih trenutkih finalnih tekem.
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