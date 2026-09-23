Kawhi Leonard z donosnim podaljšanjem s Torontom

Obe strani, tako igralec in njegovi zastopniki kot franšiza, s katero je osvojil naslov v sezoni 2018/19, sta v pogovorih vse od julija, ko še ni bilo znano, ali bo lahko 35-letni Leonard sploh oblekel dres Toronta.
Leonard je bil namreč vpleten v škandal glede kršenja pravil o omejitvi plač in raznih nadomestilih prek različnih podjetij, ko je bil član Los Angeles Clippers. Liga je moštvo iz mesta angelov po koncu preiskave kaznovala z okoli 26 milijoni evrov kazni, Leonard pa je moral plačati dobrih 600 tisočakov.
Po zaključku procesa se je lahko Leonard vrnil v Toronto, kjer je igral v sezoni 2018/19, potem ko je po sedmih sezonah zapustil vrste San Antonia. Po osvojenem naslovu je začel igrati za Clippers in tam ostal vse do vrnitve v edino kanadsko mesto z moštvom v NBA.
Leonard je od sezone 2011/12 v NBA tudi zaradi ogromnega števila poškodb odigral "le" 798 tekem, v povprečju pa dosegel 20,7 točke, 6,4 skoka in 3,1 asistence na tekmo. V zadnjih sedmih sezonah nikoli ni presegel meje 70 tekem na sezono, ki sicer šteje 82 tekem v rednem delu. V prejšnji sezoni je odigral 65 tekem in bil strelsko najboljši v karieri s 27,9 točke na tekmo.
Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige, dvakrat je postal prvak, enkrat še s San Antoniom (2013/14), sedemkrat je bil izbran za tekmo vseh zvezd, trikrat je bil v prvi peterki lige, dvakrat pa je dobil nagrado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela.
Redni del lige NBA se bo začel 20. oktobra s tekmo Detroit - Boston, Toronto pa bo prvič na delu v noči z 21. na 22. oktobra proti Chicago Bulls. V ligi NBA bo igral tudi slovenski as Luka Dončić, ki bo sezono isti dan začel z dvobojem svojih Los Angeles Lakers proti Golden State Warriors.
Salary cap ali omejitev plač je sistem pravil v ligi NBA, ki določa zgornjo mejo skupnega zneska denarja, ki ga lahko posamezna franšiza (klub) porabi za plače svojih igralcev v eni sezoni. Namen tega pravila je ohranjanje tekmovalne enakosti med moštvi, saj preprečuje bogatejšim klubom, da bi z neomejenimi finančnimi sredstvi nakupili vse najboljše igralce in tako popolnoma dominirali v ligi.
V severnoameriškem športu, kot je liga NBA, se izraz 'franšiza' uporablja za poimenovanje posameznega kluba ali ekipe. Za razliko od evropskih športnih klubov, ki delujejo kot samostojna društva, so ekipe v ligi NBA del centraliziranega poslovnega sistema. Lastniki teh ekip imajo pravico do upravljanja moštva v določenem mestu ali regiji, pri čemer so vsi klubi del ene velike poslovne organizacije, ki jo vodi liga.
Tekma vseh zvezd oziroma All-Star Game je vsakoletni revialni dogodek v ligi NBA, na katerem se pomerijo najboljši igralci lige, ki jih s kombinacijo glasov izberejo navijači, mediji in igralci sami. Dogodek, ki traja ves konec tedna, vključuje tudi tekmovanja v zabijanju, metanju trojk in spretnostne izzive. Biti izbran za All-Star tekmo velja za eno najprestižnejših individualnih priznanj v košarkarski karieri.
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