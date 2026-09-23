Kawhi Leonard z donosnim podaljšanjem s Torontom

Obe strani, tako igralec in njegovi zastopniki kot franšiza, s katero je osvojil naslov v sezoni 2018/19, sta v pogovorih vse od julija, ko še ni bilo znano, ali bo lahko 35-letni Leonard sploh oblekel dres Toronta.

Leonard je bil namreč vpleten v škandal glede kršenja pravil o omejitvi plač in raznih nadomestilih prek različnih podjetij, ko je bil član Los Angeles Clippers. Liga je moštvo iz mesta angelov po koncu preiskave kaznovala z okoli 26 milijoni evrov kazni, Leonard pa je moral plačati dobrih 600 tisočakov.

Po zaključku procesa se je lahko Leonard vrnil v Toronto, kjer je igral v sezoni 2018/19, potem ko je po sedmih sezonah zapustil vrste San Antonia. Po osvojenem naslovu je začel igrati za Clippers in tam ostal vse do vrnitve v edino kanadsko mesto z moštvom v NBA.

Leonard je od sezone 2011/12 v NBA tudi zaradi ogromnega števila poškodb odigral "le" 798 tekem, v povprečju pa dosegel 20,7 točke, 6,4 skoka in 3,1 asistence na tekmo. V zadnjih sedmih sezonah nikoli ni presegel meje 70 tekem na sezono, ki sicer šteje 82 tekem v rednem delu. V prejšnji sezoni je odigral 65 tekem in bil strelsko najboljši v karieri s 27,9 točke na tekmo.