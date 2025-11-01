Kawhi za zmago ob zvoku sirene

Los Angeles Clippers niso imeli idealnega uvoda v sezono. Po visokem porazu proti Golden Stateu so v soboto zjutraj vendarle vpisali novo zmago. V uvodni tekmi pokala NBA so z nekaj težavami odpravili Pelikane iz New Orleansa (126:124). Pri ekipi iz Kalifornije sta najbolj blestela James Harden in Kawhi Leonard. Prav slednji je svoji ekipi na koncu tekme prinesel zmago. Gostje so uspeli, 9,4 sekunde pred iztekom tekme, izid izenačiti. Zion Williamson je izkoristil dva prosta meta in zdelo se je, da bomo v Los Angelesu spremljali podaljške.

Nato pa je žogo dobil Kawhi Leonard in zadel težek met iz približno šestih metrov. Ob zvoku sirene so se domačini veselili svoje četrte zmage v letošnji sezoni. Ob koncu tekme so jim morda pomagale tudi izkušnje. Teh imajo Clippersi na pretek, ponašajo se namreč z najstarejšim igralskim kadrom v zgodovini lige. Povprečna starost njihove ekipe znaša kar 33,2 leta.