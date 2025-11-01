Svetli način
Košarka

Kawhi za zmago ob zvoku sirene

Los Angeles, 01. 11. 2025 11.20 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

V uvodni tekmi pokala NBA so Los Angeles Clippersi prišli do zmage nad New Orleans Pelicansi. Domačini so imeli celotno srečanje vajeti v svojih rokah, kljub temu pa je gostom ob koncu tekme uspelo izenačiti. Zmago pa je svoji ekipi s košem ob zvoku sirene prinesel Kawhi Leonard.

James Harden
James Harden FOTO: AP

Los Angeles Clippers niso imeli idealnega uvoda v sezono. Po visokem porazu proti Golden Stateu so v soboto zjutraj vendarle vpisali novo zmago. V uvodni tekmi pokala NBA so z nekaj težavami odpravili Pelikane iz New Orleansa (126:124). Pri ekipi iz Kalifornije sta najbolj blestela James Harden in Kawhi Leonard. Prav slednji je svoji ekipi na koncu tekme prinesel zmago. Gostje so uspeli, 9,4 sekunde pred iztekom tekme, izid izenačiti. Zion Williamson je izkoristil dva prosta meta in zdelo se je, da bomo v Los Angelesu spremljali podaljške.

Nato pa je žogo dobil Kawhi Leonard in zadel težek met iz približno šestih metrov. Ob zvoku sirene so se domačini veselili svoje četrte zmage v letošnji sezoni. Ob koncu tekme so jim morda pomagale tudi izkušnje. Teh imajo Clippersi na pretek, ponašajo se namreč z najstarejšim igralskim kadrom v zgodovini lige. Povprečna starost njihove ekipe znaša kar 33,2 leta.

Chris Paul
Chris Paul FOTO: AP

Vsi trije največji zvezdniki, Kawhi Leonard, James Harden in Chris Paul, so starejši od 33 let. Paul je letos dopolnil že štirideset let, ob sobotni zmagi pa je vpisal zgolj osem minut. 40-letnik se je letos poleti vrnil k Clippersom, kjer je preživel šest najboljših let svoje kariere. Proti Pelikanom, ki letos še ne poznajo zmage, je Harden s 24 točkami in štirinajstimi asistencami vpisal svoj tretji dvojni dvojček v sezoni 2025/26.

kawhi leonard la clippers james harden nba pokal
