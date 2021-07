Dončić glavni magnet za morebitni prihod Leonarda v Dallas

Kawhiju Leonardu poteče pogodba z Los Angeles Clippersi ob koncu sezone in košarkar ima možnost, da jo podaljša, ali pa se odloči za spremembo okolja. Po zadnjih informacijah ameriških medijev obstaja možnost, da bo Leonard zapustil Los Angeles, med klubi, ki naj bi imeli največ možnosti, da v svoje vrste zvabijo enega najboljših igralcev lige NBA, pa prednjačita Dallas Luke Dončića in tudi Miami Gorana Dragića (predvsem zaradi dobrega odnosa z Jimmyjem Butlerjem).

Clippersi so se v tej sezoni prebili v konferenčni finale, a nato ostali praznih rok proti Phoenixu, delno tudi zato, ker na zadnjih tekmah zaradi poškodbe ni igral Leonard. Slednji je v Los Angeles prišel iz Toronta, po tem, ko je z Raptorsi osvojil naslov prvaka. Tudi pri Clippersih so pričakovali, da bodo z njim osvojili šampionske prstane, a so zaenkrat ostali praznih rok.

Dallas na drugi strani sicer že nekaj časa pospešeno išče igralca, ki bi dvignil kvaliteto moštva in razbremenil Dončića in ta zahtevna naloga, pripeljati vrhunsko okrepitev, čaka novega menedžerja Mavericksov Nica Harrisona in trenerja Jasona Kidda. Kot izpostavljajo ameriški novinarji, so med glavnimi razlogi, da bi Leonard odšel v Dallas na prvem mestu Dončić, poleg tega pa tudi dovolj možnosti, kar se tiče finančnega vidika ("salary cap space") in pa dober odnos z menedžerjem Harrisonom, s katerim sta že sodelovala pri podjetju Nike.

Drugo leto zapored sta se v končnici lige NBA merila Dončić in Leonard, v obeh primerih so se napredovanja veselili Clippersi. Letos je bila serija izjmeno izenačena (4:3 v zmagah za LA), izkazala sta se oba, Leonard je v povprečju dosegal po 32.1 točke, 7.9 skoka in 4.6 podaje, Dončić pa 35.7 točke, 7.9 skoka in 10.3 podaje na tekmo.

Če bodo Mavsi želeli uresničiti šampionske NBA cilje, nujno potrebujejo še kakšno vrhunsko okrepitev, saj Kristaps Porzingis, na katerega so stavili, zaenkrat ni izpolnil pričakovanj. Leonard to brez dvoma je, poleg tega ima Dallas tudi dovolj maneverskega (finančnega) prostora, da bi lahko plačal 36 milijonov ameriških dolarjev, kot trenutno zasluži Leonard v Los Angelesu. Združitev Leonarda in Dončića bi bila sanjska rešitev tudi za lastnika moštva Marca Cubana in navijače Dallasa.

Kot poročajo, je ena od možnosti za za okrepitev Dallasa tudi Mike Conley, 33-letni branilec Utaha.