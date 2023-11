Kdaj bo Olimpija zmagala v evropskem pokalu? 'Težave so strukturne'

Nov poraz v evropskem pokalu, še peti zapored, je košarkarje Cedevite Olimpije verjetno bolel, a ta občutek jim je na žalost že preveč znan. Tokrat je v Stožicah bila močnejša litovska ekipa Wolves Vilnus z rezultatom 86:78. Trener in košarkarji pa vedno znova težko najdejo rešitev za težavo, ki je iz tekme v tekmo vse večja.

Pogled na statistiko tekme priča o izenačeni tekmi, ki pa je to bila zgolj v delih prve in zadnje četrtine. Res je, da so se Ljubljančani nekajkrat v zadnjih minutah približali na koš ali dva zaostanka po 16 točkah vodstva gostov, a vendar je celotno tekmo končni rezultat deloval neizogiben. Igralci prepogosto delujejo nepovezano, ker preprosto so nepovezani in en drugemu neznani. Moštvo, ki ga je sestavilo novo vodstvo in je napolnjeno z igralci, ki v neizprosnem ritmu tekem nimajo veliko priložnosti, da bi se uigrali, ima na tej ravni zelo malo možnosti za zmago, kar se vedno znova dokazuje.

icon-expand Statistike tekme Cedevita Olimpija - Wolves Vilnus FOTO: Sofascore.com

"V ključnih trenutkih smo nadzirali tekmo in zasluge za to gredo našim branilcem," je po tekmi dejal trener gostov Kestutis Kemzura. Deloval je kot trener moštva, ki v svoj uspeh ni dvomilo niti sekundo, izpostavil pa je eno od dveh ključnih slabosti v postavi Cedevite Olimpije. Pravega organizatorja igre Ljubljančani preprosto nimajo, zato je popolnoma smiselno in pričakovano, da bodo branilci nasprotnih moštev v ključnih trenutkih bolj mirni in uspešni. Zaradi poškodbe Justina Cobbsa je Klemen Prepelič prisiljen v igro na neznanem položaju organizatorja igre in na koncu tekme njegovih sedem izgubljenih žog na žalost ni več presenetljivih. "Celo tekmo smo igrali slabo. Preveč je bilo odprtih metov. Preveč je bilo izgubljenih žog in nervoze, predvsem z moje strani," je po drugem porazu na treh tekmah od svojega povratka v klub priznal Prepelič. "Igrali smo solidno, glede na naš položaj. Brez organizatorja igre in z igralci, ki skupaj igrajo sedem dni, v katerih so odigrali tri tekme. Težava je v 18 izgubljenih žogah. Med njimi jih je bilo vsaj šest ali sedem popolnoma neizsiljenih. Zato imamo težave s tempom in organizacijo igre v napadu. Seveda tako tudi omogočimo nasprotnikom doseganje prevelikega števila točk," je po tekmi glavno težavo izpostavil pomočnik trenerja Olimpije Andrea Turchetto.

"Tudi, ko smo se približali na dve točki zaostanka, nismo uspeli skupaj spraviti dve ali tri dobre akcije zapored. Če želimo biti dovolj dobri, da zmagamo na taki tekmi, moramo skupaj sestaviti eno, dve, tri, pet dobrih akcij. Zmanjšati zaostanek in mogoče celo povesti. Zaradi teh napak nam to ni uspelo. Pomanjkanje pravega organizatorja igre je verjetno glavni razlog za tako visoko število izgubljenih žog," je dodal namestnik še vedno odsotnega Simoneja Pianigianija. "Tu smo zato, da igramo dobro, cilj profesionalnega športa pa je seveda tudi zmagovati na tekmah, ampak v našem moštvu ne vidim težav v odnosu. Ne vidim ekipe, ki se je predala in ne kaže borbenega duha. Našo analizo rezultata in predstave ter učnega procesa moramo ločiti. Mislim, da so naše predstave iz dneva v dan boljše. Na žalost pa moram reči, da nismo dovolj dobri, da bi tekme zmagali. A ekipe, ki so se predale in se ne trudijo, se ne morejo vrniti po zaostanku petnajstih točk. Vsak dan jih gledam na treningih. Zelo se trudijo," je kljub slabim rezultatom s pristopom svojih (začasnih) varovancev zadovoljen Turchetto.