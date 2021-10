'Cilj je, da bi bile Stožice polne na vsaki tekmi'

Kako tribune napolniti z navijači, je nagradno vprašanje, s katerim se pri nas ukvarja sleherni športni kolektiv. Pri Cedeviti Olimpiji so si glede obiskanosti tekem zastavili visoke cilje, do katerih je še dolga pot, vendar je derbi z Budućnostjo pokazal, da se stvari premikajo na bolje. Zbralo se je namreč okoli tri tisoč navijačev. Čudi jih, da ni na tekmah že zdaj več gledalcev, a zavedajo se, da bodo Stožice polne samo takrat, ko bo Olimpija serijsko zmagovala. V klubu pa pravijo, da je njihova strategija dolgoročnejša: "Naša želja je, da bi navijači na tekme prihajali ne glede na to, ali ekipa izgubi ali zmaga."

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Cedevita Olimpija je v svojo tretjo sezono vstopila zelo ambiciozno. In čeprav zvezdniške okrepitve za zdaj še niso prinesle želenih rezultatov, je bilo na nedeljski tekmi proti Budućnosti čutiti, da dobro delo ljubljanskega kluba počasi začenja prepoznavati tudi publika. Ko smo naključnim mimoidočim zastavili vprašanje, kaj jih je prepričalo, da so odšteli med devet in petnajst evrov za ogled tekme v živo, so bili odgovori različni. "To je bila prva tekma po dolgem času, ko je v Stožicah gostoval tako kvaliteten nasprotnik. Košarka, ki jo gledamo, je na zelo visokem nivoju in se lahko po mojem mnenju kosa s košarko v spodnjem delu Evrolige," je povedal Saša, ki se je na tekmo pripeljal iz Nove Gorice. Miha, ki se je do Stožic sprehodil iz sosednjega bloka, je poudaril, kako pomembno je, da jedro ekipe sestavljajo slovenski košarkarji. "To mora biti, absolutno. Da je vsaj pet, šest naših košarkarjev, da niso samo tujci." Obenem ga veseli, da v klubu računajo na mlade – večina jih je bila sicer posojena v Ilirijo. Navijači so zadovoljni tudi z dejstvom, da se je projekt Cedevite Olimpije izkazal kot dolgoročen, česar na slovenski športni sceni nismo ravno vajeni. Še se spomnijo, kako neslavno je ugasnila Sixt Primorska. Da bi tudi Olimpija šla po tej poti, jih ne skrbi, ker "ljudje v pisarnah vedo, kaj počnejo", kot se je izrazil eden od navijačev, s katerim smo se pogovarjali med čakanjem v vrsti pred vhodom, ki jo je močno podaljšalo zgledno preverjanje pogoja PCT.

icon-expand Čakalna vrsta pet minut pred začetkom tekme Cedevite Olimpija – Budućnost FOTO: 24ur.com

'Vse je odvisno od rezultatov'

Kljub vsem pozitivnim besedam pa smo naleteli na kar nekaj manj vedrih odgovorov, ko smo jim zastavili vprašanje, zakaj obisk tekem po njihovem mnenju že sedaj ni večji. Proti FMP-ju v sredini oktobra je bilo denimo v Stožicah le okoli tisoč navijačev. "To ni odvisno od kluba, ampak samo od rezultatov. Ko bodo prvi v Ligi ABA in Eurocupu, bodo ljudje začeli prihajati. To je Ljubljana," nam je odvrnil eden od članov manjše navijaške skupine. Ta je v Stožicah pripravila solidno vzdušje, ki ga je po koncu pohvalil trener zmajev Jurica Golemac. Tudi Miha in Saša sta se strinjala, da bo povsem drugače, ko bodo prišli rezultati. "Klub je naredil, kar se narediti da. Tekme so dobro oglaševane. Pripeljali so kvalitetne igralce. A dokler se lokalno okolje ne bo zavedalo, kako dobra košarka se igra, gledalcev ne bo več, kot jih je zdaj," je povedal Saša. Cilj je gledalcu ponuditi edinstveno izkušnjo

Dejstva, da je največ odvisno od rezultatov, se še kako dobro zavedajo tudi vodilni možje kluba. Predstavnik za stike z javnostmi Tine Ružič nam je opisal dolgoročno strategijo, s katero želijo navijače privabiti na tribune, tudi ko rezultati ne bodo najboljši. "Vse športne navdušence vseskozi nagovarjamo po klasičnih in digitalnih kanalih. Naša želja je, da bi navijači na tekme prihajali ne glede na to, ali ekipa izgubi ali zmaga." V klubu skušajo navijače privabiti tudi s pestrim spremljevalnim programom. "Če pa vse skupaj podkrepiš še z odličnim dogajanjem stran od parketa, ki obiskovalcu ponudi edinstveno izkušnjo, je lahko prav to razlog, da bi se ljudje vračali v Stožice." Pri tem po vzoru ekip iz NBA stavijo na razne nagradne igre, kot je met s polovice igrišča za pet tisoč evrov, plesno navijaško skupino, ki nastopi med odmori, in bogato ponudbo klubskih artiklov.

icon-expand Jaka Blažič je kapetan Olimpijine zasedbe, v reprezentanci pa ima to vlogo Edo Murić, prav tako član ljubljanskega kluba. FOTO: Fiba

(Občasna) vrnitev v Tivoli?

Eden od starejših navijačev je pripomnil, da bi lahko več tekem gostil legendarni Tivoli, na katerega imajo ljubljanski ljubitelji košarke še kako lepe spomine. "Sploh na tekmah, na katerih ne bi bilo toliko navijačev, bi bile tribune videti bolj polne," je dejal. Iz tabora zmajev so nam odgovorili, da so o tem seveda razmišljali, a da je njihov dom v Stožicah. "Zagotovo ima legendarna dvorana Tivoli svoj čar, predvsem v smislu nostalgije in svoje domačnosti zaradi majhnosti. Toda Arena Stožice nam ponuja odlične razmere za delo – ne le v športnem pogledu, temveč tudi v organizacijskem. To pa seveda ne pomeni, da nekaterih tekem v tej in tudi v prihodnjih sezonah ne bomo odigrali v hramu slovenske košarke." Ne samo privabiti, temveč tudi ohraniti navijače

Kot so še odgovorili na naše vprašanje o strategiji kluba glede privabljanja navijačev, je njihov glavni cilj "napolniti dvorano Stožice ne le na eni, temveč na praktično vseh tekmah". Ob tem računajo tudi na to, da bi navijače utegnili pritegniti atraktivni tekmeci v Eurocupu. Pri Olimpiji se torej zavedajo, kako pomembno je, da jim navijače uspe privabiti nazaj. Za to lahko v največji meri poskrbijo dobri rezultati. Ko oziroma če bodo prišli, pa bo pred vodilnimi v klubu še težja naloga: zagotoviti, da bodo privrženci na tribunah ostali, tudi ko bodo rezultati slabši. Številni navijači menijo, da je Olimpija v letih životarjenja na dnu razpredelnice Lige ABA zapravila svoj ugled in njihovo zaupanje. Sedaj je čas, da si ga povrne.