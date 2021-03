Kdo bo vodil evropske košarkarske prvake? Kandidati so trije

Pod vodstvom Aleksandra Sekulića je bila Slovenija uspešnejša, zato je ostal med kandidati, ki bodo Slovenijo popeljali v kvalifikacije za olimpijske igre to poletje ter evropsko prvenstvo prihodnje leto. Na KZS v preteklosti niso skrivali pogovorov z Grkom Dimitriosom Itudisom, zdaj pa se je v igro za selektorja vključil še ŠpanecXavi Pascual, ki vodi evroligaški klub Zenit. Zaradi koronske pandemije se vodstvu KZS še ni uspelo dogovoriti z Itudisom, zato se je po informacijah Dnevnika začelo dogovarjati tudi s Pascualom. Oseminštiridesetletni Španec naj bi Erjavcu in generalnemu sekretarju Rašu Nesteroviću dal vedeti, da je ob drugačnem razpletu na voljo in da čaka na njun klic.

"Povedati ne morem ničesar novega. V javnost je zdaj prišlo še ime Xavija Pascuala, s katerim smo navezali stike pred časom, ko smo jih tudi z Itudisom. Še vedno opravljamo razgovore, je pa delo oteženo, saj zaradi koronavirusa težko potujemo. Končno odločitev smo želeli sprejeti do konca marca, a, kot kaže, jo bomo morali zdaj zamakniti na čas po velikonočnih praznikih. V igri so Itudis, Pascual in Sekulić," je dejal Erjavec.