Kdo je bil Kobe Bryant

Kobe Bryant je bil celotno kariero, ki je trajala okroglih 20 let, od 1996 do 2016, član Los Angeles Lakersov. Na naboru je bil izbran šele kot 13., a se je z neverjetno delovno etiko v le nekaj sezonah transformiral v enega najboljših košarkarjev na planetu. Na začetku tisočletja je s Shaquilleom O’Nealom tvoril najnevarnejši tandem lige, v tistem času pa so jezerniki kar trikrat zapored slavili naslov prvakov.

V sezoni 2005/2006 je v povprečju dosegal kar 35,4 točke na tekmo in bil s tem daleč najboljši strelec lige. Isti dosežek pa je ponovil še leto kasneje. Četrti in peti naslov je osvojil v letih 2009 in 2010, ko je bil obakrat proglašen tudi za najkoristnejšega igralca finalne serije.

Januarja 2006 je na tekmi proti Toronto Raptors dosegel 81 točk, kar velja za strelski rekord na posamični tekmi tega tisočletja. Nikoli ne bo pozabljena niti njegova zadnja tekma kariere, ko je v Staples Centru Utah Jazzu nasul kar 60 točk.

Pri 34 letih in 104 dneh je postal najmlajši v zgodovini, ki mu je uspelo preseči magično mejo 30 tisoč točk. Od svoje tretje pa do zadnje sezone je bil vselej zbran na tekmo vseh zvezd.

V dresu ameriške reprezentance, kjer je nosil številko deset – v klubskih barvah je imel najprej osem, kasneje 24 – je dvakrat osvojil naslov olimpijskega prvaka. Najprej v Pekingu 2008 in nato še štiri leta kasneje v Londonu.