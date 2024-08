'Ljudje mislijo, da je Dubai nastal skoraj čez noč, to je popolnoma nesmiselno'

Najprej je strah, nato obstaja stopnja nelagodja, potem stopnja nevednosti, in nato stopnja različnih interesov. Ko se to vse sešteje in odšteje, je bilo potrebnih kar nekaj let dolgotrajne borbe, da smo pokazali, da Dubai Basketball ni prvi klub v arabskem svetu, ki tekmuje v Evropi, saj so v FIBA tekmovanjih od leta 1932 do 1984 tekmovale ekipe iz Sirije, Libanona in Egipta. Obstaja velika nevednost in veliko predsodkov v Evropi, predvsem glede zgodovine in športa na Bližnjem vzhodu. Razbijanje teh predsodkov je bilo zelo težko in strah je bil velik. Še vedno je težko, vendar vsaj zdaj vemo, da imamo ekipo, in ta ekipa je kot nekakšen ledolomilec, ki gre pred nami in umika led. Zato ker zdaj končno obstajamo. Do sedaj nismo obstajali. Lahko se je veliko lagalo, špekuliralo in manipuliralo z nami zdaj pa, ko obstajamo, je to povsem druga stvar.

Da, to je bil dolgotrajen proces. Ljudje mislijo, da je Dubai nastal skoraj čez noč, ko smo se zbudili in se odločili, da bomo ustanovili klub, ki bo tekmoval v Evropi. To nima nobenega smisla, saj gre za dolgoletno zgodbo in boj. Naši ljudje, ki vodijo institucije v Dubaju, pravijo, da vizija ustvarja denar, ne obratno. Najprej smo imeli opredeljene cilje. Imeli smo opredeljeno vizijo, ki smo jo želeli uresničiti, in nato smo začeli delati na tem. Več časa nam je vzelo, da smo prepričali ljudi v Evropi, ne toliko na Balkanu, da smo prava športna zgodba, zdrava športna zgodba, ki lahko prinese nekaj dobrega evropski košarki.

Najprej sem moral prepričati samega sebe, da je to mogoče, in ko sem prepričal samega sebe, sem začel prepričevati druge, da je to mogoče, saj moramo biti realni. Še en predsodek s katerim se srečujemo je, da je lahko ustvariti franšizo v Dubaiju, ker imamo ves denar na svetu, česar nimamo in hodimo s kovčki ter delimo denar. To nima nobene logike. Seveda pa so ljudje takšni, da če nečesa ne vedo, avtomatsko mislijo negativno ali špekulirajo. Tudi z vsemi sredstvi tega sveta je bila absolutna znanstvena fantastika, da se v dveh mesecih ustvari franšiza in ekipa, ki tekmuje v resni ligi kot je ABA liga in prihaja iz Dubaja v Evropo vsake dva tedna. Zdaj smo tukaj na pripravah v Kopru, kjer imamo izjemne pogoje.

Potem je bila tekma včeraj proti Dinamu. Ni več pomembno proti komu smo igrali. Ali smo zmagali ali izgubili. To absolutno ni pomembno, pomembno je le, da smo se pojavili in začeli delati in igrati. To je trenutek, ko tvoje sanje postanejo resničnost. Morali smo pripeljati več kot dvajset članov ekipe in igralcev, kar je spet nočna mora, da prepričaš ljudi, da pridejo. Nekateri od njih so evroligaški igralci, ki so prišli, da pomagajo in prispevajo del sebe k temu projektu in postanejo del te zgodbe. Vse to je bilo zelo zahtevno in zahtevalo je veliko energije ter veliko prepričevanja v nekaj, za kar smo vedeli od začetka, da lahko uspe. Tega prej nihče ni naredil, zato tega nismo mogli primerjati z nobenim drugim projektom v Dubaju, saj smo vendarle prva mednarodna športna franšiza v Dubaju.

Domače tekme boste igrali v Dubaiju v dvorani, ki sprejme 17.000 gledalcev. Kot nov klub zagotovo nimate toliko navijačev. Kako boste ljudi v Dubaiju poskušali prepričati, da redno obiskujejo vaše tekme?

To je tisto, čemur se poskušamo izogniti. Nas večkrat nehvaležno primerjali. Kako ne bomo imeli navijačev Zvezde in Partizana? Seveda ne bomo mogli in ne moremo imeti navijačev Zvezde in Partizana, med drugim zato, ker navijačev Zvezde in Partizana ni nikjer drugje na svetu. To je edinstvena zgodba na svetu, kjer se v dveh dneh zbere 45 tisoč ljudi, da gledajo dve različni tekmi. Tega nimajo niti pri Los Angeles Lakersih, niti pri Clippersih, niti Brooklyn Nets, niti New York Knicksi, niti Olympiakos, pravzaprav nihče. Tako da primerjanje nas in naših navijačev, ki jih še nimamo z navijači Zvezde in Partizana, ki so za Guinnessov rekord v svetu košarke je milo rečeno neokusno. Imamo eno najboljših aren na svetu, kar je lahko le dodana vrednost v tej zgodbi. ABA liga je z nami pridobila in ni izgubila niti finančno, niti marketinško, niti komercialno, niti pri odprtju trga, niti pri prihodnjih televizijskih pravicah. Vse ekipe, ki bodo prihajale v Coca-Cola Areno, bodo videle, da je to arena po standardih Fibe, ki je bila zgrajena leta 2019.