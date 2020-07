Kdo je Deni Avdija? Nadarjeni Izraelec, največji evropski up na letošnjem naboru NBA

Zaradi višine in dobrega obvladovanja žoge si je sposoben sam ustvariti prostor za met, kar zna še kako izkoristiti. V letošnji sezoni je velik korak naprej storil v metu za tri točke, ki ga v izraelskem prvenstvu zadeva z več kot 40-odstotno natančnostjo (40,6 %). Tudi pri metu za dve, pri katerem največ točk doseže znotraj rakete, je s 67 odstotki nadpovprečen.

Razumevanje za igro je razvil tudi zaradi slabših fizičnih sposobnosti, ki so ga v mladosti skorajda odvrnile od košarke: " V mladinskih selekcijah sem bil skoraj vedno najšibkejši na igrišču. Imel sem nerazvit spodnji del telesa, kar me je zaviralo predvsem v napadu. Ko sem dobil dovolj prostora, sem ga izkoristil, sam pa sem si ga zelo težko ustvarjal, saj sem bil zelo počasen, " se spominja Avdija.

Avdija je poleg tega odličen v razigravanju soigralcev. Vrhunce srečanj pogosto polni s svojimi asistencami, izvrstno "bere" igro tako v obrambi kot v napadu, kjer lahko zaigra v obeh vlogah pick-and-rolla in je po besedah Maccabijevega trenerja Ioannisa Sfairopoulosa "neverjetno nesebičen".

Prilagodljivost, pregled nad igro in met za tri Pri 205 centimetrih se najbolje znajde na krilnem položaju, velikokrat pa zaigra tudi kot krilni center. Kljub zavidljivi višini je sposoben opravljati celo zadolžitve na obeh branilskih položajih, kar je v moderni košarki velika prednost. Generalni direktor Maccabija Nikola Vujčić je o tem pred časom povedal: "Njegova velika prednost je, ker lahko igra na različnih pozicijah. Nekoč je največ igral kot organizator igre, lahko pa zaigra tudi na položaju krilnega centra."

Avdija, rodil se je leta 2001, že celo košarkarsko kariero nastopa za Maccabi iz Tel Aviva. V letošnji sezoni je postal standardni član zasedbe izraelskih prvakov. Navdušuje predvsem v napadu, kar je glavni razlog, da so se zanj čez lužo začele zanimati številne ekipe.

16. aprila je ESPN potrdil, da se je Deni Avdija prijavil na letošnji nabor lige NBA. "Verjetno najboljši košarkar, rojen zunaj ZDA, na letošnjem draftu," so bile besede, s katerimi se je začel prispevek znane ameriške športne televizije, ki 19-letnika kot najvišje uvrščenega Evropejca trenutno postavlja na šesto mesto.

Nogomet je bil preveč dolgočasen

Avdija se je na začetku svoje športne poti najprej ukvarjal z nogometom, ki ga je pustil v četrtem razredu, saj je bil po njegovih besedah enostavno preveč dolgočasen. Naključje je hotelo, da se je v šoli, ki jo je obiskoval, prav v četrtem razredu začel košarkarski krožek. Avdija se je tako po prepričevanju očeta, do katerega še pridemo, odločil preizkusiti še na parketu. V dresu Bnei Herzliye je hitro navdušil in leta 2013 so svoje lovke nanj vrgli pri Maccabiju.

V mladinskih selekcijah izraelskega velikana je Avdija še naprej nizal odlične predstave, ki so mu 5. novembra 2017 prinesle prvo profesionalno pogodbo. Dva tedna zatem je s 16 leti in 320 dnevi postal najmlajši debitant v zgodovini kluba. A ker v prvi postavi evroligaša tedaj zanj še ni bilo prostora, je Avdija večinoma igral za mladinsko ekipo, s katero je med letoma 2017 in 2019 trikrat zapored postal izraelski prvak.

Lovorike pa se nanj niso lepile zgolj v klubskem dresu. 2018 je v Nemčiji z reprezentanco do 20 let postal evropski prvak, uspeh pa je ponovil še leto kasneje, ko je bil na domačem parketu glavni junak izraelske zmage. V povprečju je dosegal 18,4 točke in 8,3 skoka. Obenem je bil s 23 točkami najboljši strelec finalne tekme proti Španiji, ko je postalo jasno, da evropski košarkarski prostor zanj postaja premajhen.