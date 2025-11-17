Kdo je najboljši košarkar na svetu? Nowitzki meni, da Jokić

Nikola Jokić je v to sezono vstopil fenomenalno. Z Denver Nuggetsi je z 10 zmagami po 12 tekmah na drugem mestu zahodne konference, kjer so pred njimi zgolj aktualni prvaki iz Oklahome. Veliko zaslug za to ima srbski zvezdnik, ki je prikazal nekaj izjemnih predstav. Trikratni MVP lige in lastnik šampionskega prstana v povprečju na tekmo beleži 28,7 točke, 13 skokov in 10,8 asistence. Še bolj impresivno je to, da zadene več kot dve tretjini metov iz igre in 42 odstotkov metov za tri točke.
Trenutno je prvi favorit za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, kar ob zgoraj navedenih številkah in rezultatih njegovega moštva ni nobeno presenečenje. Nad njim je navdušen tudi Dirk Nowitzki: "Je neverjeten. Kljub pomanjkanju atleticizma je verjetno trenutno najboljši košarkar na svetu. Njegova spretnost je izvenzemeljska, odlično bere igro in igra zelo pametno."
"Preprosto je prevelik in premočan za manjše igralce. Mene so vedno lahko pokrivali manjši igralci, on pa je tako velik, da ga z manjšimi igralci ne moreš pokrivati. Poleg tega je odličen skakalec, kar povzroča težave tudi velikim igralcem. Zdaj ima tudi met za tri točke," je še dodal Nowitzki.
Jokića in soigralce naslednji obračun čaka v noči na torek, ko bodo gostili Chicago Bullse. Srbski košarkar se bo s svojim dobrim prijateljem Luko Dončićem prvič v tej sezoni srečal šele 21. januarja, tri tekme med Nuggetsi in Lakersi pa bodo nato odigrane še marca prihodnje leto.
