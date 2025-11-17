Svetli način
Košarka

Kdo je najboljši košarkar na svetu? Nowitzki meni, da Jokić

Frisco, 17. 11. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
17

Legendarni nemški košarkar Dirk Nowitzki, ki je 21 let nosil dres Dallas Mavericksov in bil pred dvema letoma uvrščen v dvorano slavnih, je bil gost podkasta Haymaker. Del pogovora je tekel tudi o košarki, kjer so veliko pozornosti posvetili Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić
Nikola Jokić FOTO: AP

Nikola Jokić je v to sezono vstopil fenomenalno. Z Denver Nuggetsi je z 10 zmagami po 12 tekmah na drugem mestu zahodne konference, kjer so pred njimi zgolj aktualni prvaki iz Oklahome. Veliko zaslug za to ima srbski zvezdnik, ki je prikazal nekaj izjemnih predstav. Trikratni MVP lige in lastnik šampionskega prstana v povprečju na tekmo beleži 28,7 točke, 13 skokov in 10,8 asistence. Še bolj impresivno je to, da zadene več kot dve tretjini metov iz igre in 42 odstotkov metov za tri točke.

Trenutno je prvi favorit za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, kar ob zgoraj navedenih številkah in rezultatih njegovega moštva ni nobeno presenečenje. Nad njim je navdušen tudi Dirk Nowitzki: "Je neverjeten. Kljub pomanjkanju atleticizma je verjetno trenutno najboljši košarkar na svetu. Njegova spretnost je izvenzemeljska, odlično bere igro in igra zelo pametno."

Nikola Jokić in Dirk Nowitzki
Nikola Jokić in Dirk Nowitzki FOTO: AP

"Preprosto je prevelik in premočan za manjše igralce. Mene so vedno lahko pokrivali manjši igralci, on pa je tako velik, da ga z manjšimi igralci ne moreš pokrivati. Poleg tega je odličen skakalec, kar povzroča težave tudi velikim igralcem. Zdaj ima tudi met za tri točke," je še dodal Nowitzki.

Jokića in soigralce naslednji obračun čaka v noči na torek, ko bodo gostili Chicago Bullse. Srbski košarkar se bo s svojim dobrim prijateljem Luko Dončićem prvič v tej sezoni srečal šele 21. januarja, tri tekme med Nuggetsi in Lakersi pa bodo nato odigrane še marca prihodnje leto.

košarka liga nba dirk nowitzki nikola jokić
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
17. 11. 2025 13.29
to so ta večna vprašanja: Maradona - Pele, Messi - Ronaldo, Federer - Đoković itd. Kakor za koga, navijaška čustva imajo svoja merila
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
17. 11. 2025 13.27
Za mene je Jurica Golemac.
ODGOVORI
0 0
Minifa
17. 11. 2025 13.25
+1
Nihče do palca ne dosega Michaela Jordana je pa Jokič za dve klasi boljši od Dončića..
ODGOVORI
1 0
ivanović
17. 11. 2025 13.20
-2
Najboljši je tisti crnuga Šroder, ki je Ataturku zaprl usta, zadel vse in na koncu mu je še nasuval žerjavice po hrbtu
ODGOVORI
0 2
bezimenaiprezimena
17. 11. 2025 13.25
+1
👍😁🥂
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
17. 11. 2025 13.00
+2
V Nba se v bistvu igra samo za denar. Koliko je košarkarjev, ki si zaslužijo prstan, pa ga še niso osvojili in ga verjetno ne bodo nikoli osvojili. Veliko preveč. Važn je denar, plačilo po koncu tekme. Sploh tisti košarkarji, ki igrajo v slabših klubih to dobro vedo, zato se pa tudi smejijo do ušes ob porazu za 30. točk po koncu tekme. Dobro vedo, da končnice ne bodo nikoli videli, a plača bo še vedno na njihovem računu.
ODGOVORI
2 0
Panter 63
17. 11. 2025 12.51
+4
Hladni tuš za fanatike čudežnega. Takoj proglasiti Nowitzkega za sovražnika. Kaj si on upa?
ODGOVORI
7 3
ivanović
17. 11. 2025 13.21
-1
Ko Igrata Jokič proti Luku, ponavadi zmaga Luka. Pač je boljši, je pa res, da Luka ni za moje pojme boljši za reprezentanco kot je bil G.Dragić
ODGOVORI
0 1
MiLjBo
17. 11. 2025 12.46
+6
Se popolnoma strinjam, Jokić obvlada in presega popolnoma vse elemente košarke, konsistentno drži formo, kar dokazuje njegova statistika, osvojen prstan, pa tudi zelo umirjen a karizmatičen pristop.Pravi srbski vitez je, bravo!
ODGOVORI
8 2
wsharky
17. 11. 2025 12.42
-3
a je Dirk pozabil na magičnega Dončiča?
ODGOVORI
2 5
Amor Fati
17. 11. 2025 13.05
+1
To spraševanje nekdanjih športnikov o tem, kdo je najboljši vseh časov, ali kdo je najboljši v tem trenutku, je itak povsem brezvezno. Kakšen je sploh smisel tega, da nekoga vprašaš takšne gluposti? Verjetno je oseba pričakovala, da bo omenil Luko Dončiča, ker sta kao oba bila telička. Ampak ga ni. Zakaj je to sploh važno? V tem pa resnično ni čisto nobene vrednosti.
ODGOVORI
1 0
Oliguma
17. 11. 2025 12.39
+0
Po statistikah lahko..drugače mi pa deluje jokić kot počasni posnetek..in tudi ni všečen publiki..brez karizme.
ODGOVORI
4 4
Marjan2
17. 11. 2025 12.36
+4
Normalno, Nikola Jokić!!!
ODGOVORI
7 3
DirtySanchez
17. 11. 2025 12.32
+0
Luka je number 1️⃣
ODGOVORI
5 5
Nikdar več
17. 11. 2025 12.24
-6
Vsi gledajo la NBA. Če bi se ozrli širše, je to Z. Dragič.
ODGOVORI
2 8
Z O V
17. 11. 2025 12.30
+4
Jokiću ni do kolen...
ODGOVORI
6 2
Roadkill
17. 11. 2025 12.36
+3
😄
ODGOVORI
3 0
