Ekipa Dallas Mavericks je na svojem YouTube kanalu objavila sila duhovit video, v katerih glavno vlogo igrajo Luka Dončić, Kristaps Porzingis in Boban Marjanović. Ti v havajskih srajčkah pokažejo delček plesnih sposobnosti, sebe pa so oklicali za 'tri divje in nore fante'.

