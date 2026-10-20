Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?

Favoriti so jasni

New York Knicksi so v minuli sezoni osvojili svoj prvi naslov po 53 letih, čeprav pred sezono niso veljali za glavne favorite. V finalu so jim delali družbo mladeniči iz San Antonia, ki so ob pomanjkanju izkušenj tudi presenetili z osvojitvijo zahodne konference. Pri obeh ekipah ni prišlo do velikih kadrovskih sprememb, a pri Knicksih so vendarle izgubili centra Mitchella Robinsona, ki je odšel v Boston. Kljub statusu rezervnega centra je bila njegova vloga zelo pomembna, predvsem v obrambi in pri pobiranju žog po zgrešenih metih v napadu. Njegova odsotnost se bo še bolj poznala zaradi negotovosti okoli prvega centra Karla-Anthonyja Townsa, ki med poletjem ni uspel podaljšati pogodbe s klubom, ki mu zaradi strogih finančnih pravil ne želi ponuditi zahtevane povišice. Namesto Robinsona bodo Knicksi v tej sezoni računali na veterana Andreja Drummonda in večnega talenta Jamesa Wisemana.

Redni del sezone 2026/27 bo potekal do aprila prihodnje leto. Letos bo še četrtič med oktobrom in decembrom potekal medsezonski pokal NBA, medtem ko bo 21. februarja na sporedu tekma vseh zvezd, ki bo tokrat v Phoenixu. Končnica se bo s t. i. play-in turnirjem začela 13. aprila.

San Antonio Spurs

Pri Spursih napredka med poletjem niso lovili z velikimi okrepitvami, ampak do njega nameravajo priti po bolj naravni poti. Med njihovimi tremi zvezdniki Stephonom Castlom, Dylanom Harperjem in Victorjem Wembanyamo je najstarejši prav zadnji, ki bo pri zgolj 22 letih resen kandidat za naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela. Ekipo je okrepil tudi 34-letni Tobias Harris, ki bo s svojimi bogatimi izkušnjami zelo pomagal novim soigralcem. Za največjo spremembo v prvi peterki je poskrbel trener Mitch Johnson, ki v igro od prve minute poslal tri branilce. Castlu in De'Aaronu Foxu, ki je razočaral v letošnji končnici, se bo pridružil Harper. Sin petkratnega NBA-prvaka Rona Harperja je v svoji prvi sezoni v ligi NBA navduševal tudi v končnici in poleg Wembanyame velja za enega najbolj nadarjenih igralcev v ligi.

Oklahoma

Poleg Spursov in Knicksov med glavne favorite za naslov uvrščamo tudi branilce naslova iz Oklahome. Zaradi strogih finančnih omejitev in številnih igralcev, ki so si z odličnimi predstavami v zadnjih letih zagotovili donosnejše pogodbe, so se pri OKC-ju morali posloviti od nekaterih pomembnih članov šampionske zasedbe. Dolgoletni član prve peterke Luguentz Dort je odšel v Atlanto, kjer se mu je pridružil tudi rezervist Aaron Wiggins, Isaiah Joe pa je odšel v Detroit. Velikih okrepitev ni bilo, je pa Cason Wallace prejel nagrado za dobre predstave v minuli sezoni v obliki nove pogodbe in napredovanja v prvo peterko. Tam se bo družil z zvezdnikoma Shaijem Gilgeousom-Alexandrom in Jalenom Williamsom, ki je imel minulo sezono veliko težav s poškodbami.

V minuli sezoni sta bila na centerskih pozicijah glavna 216 centimetrov visoki Chet Holmgren, ki se v letošnji končnici ni proslavil, in 213 centimetrov visoki Isaiah Hartenstein, ki pa sta letos dobila resno konkurenco na visokih položajih. Veliko pozornosti je v pripravljalnem obdobju namreč zahteval španski center Aday Mara, ki je na petih pripravljalnih tekmah v povprečno 21 minutah igre vpisal 13,4 točke, 7,6 skoka, 2,4 blokiranega meta na tekmo. Z 221 centimetri višine bo zagotovo resna ovira za Wembanyamo, ki vsem moštvom v ligi predstavlja veliko težav v obrambi in napadu.

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Marsikatera ekipa se lahko vmeša v bitko za naslov

Zahodna konferenca

Na zahodu se mora vsak pogovor o konkurentih za naslov prvaka začeti z Nikolo Jokićem. Prav ste prebrali, ne z njegovimi Denver Nuggetsi, ampak s trikratnim MVP-jem in najkoristnejšim igralcem finalne serije leta 2023, ki je moštvo iz Colorada pripeljal do edinega naslova v zgodovini franšize. Vodstvo moštva zdaj že tradicionalno ni iskalo odmevnih okrepitev, ravno obratno. V minuli sezoni je namesto Michaela Porterja Jr-ja v ekipo prišel Cameron Johnson, ki bo v prihodnji sezoni zaslužil slabih 17 milijonov dolarjev (okoli 15 milijonov evrov) manj od Porterja. Za primerjavo je Porter od prestopa v Brooklyn v povprečju vpisoval 24 točk na tekmo, Johnson pa pri Denverju pol manj. Jokiću se je v vlogi prvega igralca s klopi pridružil pri 37 letih "rosno mladi" DeMar DeRozan, ki mu bo lahko pomagal predvsem v napadu. Srba je zagotovo zabolela novica o odhodu Paytona Watsona, ki je boljšo ponudbo našel v Clevelandu. Ostala pa sta zvezdnika Aaron Gordon in Jamal Murray, ki upata na čim manj poškob, ki so ju redno pestile v minulih sezonah.

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Poleg Nuggetsov na zahodu ni veliko moštev, ki lahko legitimno napovedujejo bitko za prvaka. Stavnice pravijo, da je Minnesota edino drugo moštvo poleg omenjenih Spursov, Thunderjev in Nuggetsov, na seznamu desetih moštev z najboljšimi možnostmi za osvojitev lige. Pri Timberwolvesih je poleti prišlo do številnih sprememb. Te bodo zagotovo občutno spremenile igro moštva, ki je svojo pot v minuli končnici končalo v polfinalu zahoda. Odšla sta krilna centra Julius Randle in Naz Reid, prišel je organizator igre LaMelo Ball, ki v minulih sezonah pri Charlotte Hornets ni pokazal potrebne zrelosti za uspeh v končnici. Pravzaprav v šestih dosedanjih sezonah v ligi, kljub povprečju 20 točk na tekmo, še ni zaigral v končnici.

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Za zahodu seveda ne smemo pozabiti na LA Lakerse našega Luke Dončića, ki bo v novo sezono vstopil okrožen s številnimi novimi obrazi. Austin Reaves je ostal, z njim pa tudi njegove pomanjkljivosti v obrambi. Vrzel v obrambi pod košem naj bi zapolnil Walker Kessler, ki pa je v minuli sezoni zaigral na zgolj petih tekmah v Utahu, ki je slovel bolj po porazih kot obrambi. Pri 27 letih Dončić vstopa v najboljša leta v na videz najboljši fizični pripravljenosti v zadnjih letih. Kako daleč bo to pripeljalo jezernike?

ANKETA Arhiv Kako bodo Lakersi zaključili sezono 2026/27? V rednem delu sezone Prvi krog končnice Polfinale zahodne konference Finale zahodne konference Poraz v velikem finalu Luka bo prvak Moški Ženska V rednem delu sezone 17 Prvi krog končnice 36 Polfinale zahodne konference 30 Finale zahodne konference 23 Poraz v velikem finalu 4 Luka bo prvak 47 V rednem delu sezone 16 Prvi krog končnice 32 Polfinale zahodne konference 30 Finale zahodne konference 18 Poraz v velikem finalu 4 Luka bo prvak 43 V rednem delu sezone 1 Prvi krog končnice 4 Polfinale zahodne konference 0 Finale zahodne konference 5 Poraz v velikem finalu 0 Luka bo prvak 4 Skupaj Moški Ženska Kdo nas bo navdušil v novi sezoni lige NBA?

Vzhodna konferenca

Vzhodna konferenca je dolga leta veljala za šibkejšo, a štirje od zadnjih osmih prvakov so doma na vzhodu. Letos so prestopi številnih zvezdnikov še okrepili prepričanje, da je na vzhodu več konkurenčnih moštev kot na zahodu. Poleg Knicksov se lahko v rednem delu sezone resno računa tudi na Cleveland, Detroit, Boston in Philadelphio. Prvi trije so že lani poleg Knicksov v rednem delu vpisali več kot 50 zmag, Philadelphia pa po prihodih Jaylena Browna in LeBrona Jamesa upravičeno pričakuje vsaj toliko zmag, če ne več. Na seznam moštev, ki bi v teoriji morala napredovati, lahko dodamo Indiano, s povratnikom Tyresom Haliburtonom, Toronto z novo/staro okrepitvijo Kawhijem Leonardom in Miami, ki se je okrepil z Giannisom Antetokounmpom.

Boston, Philadelphia

Največ prahu je to poletje dvignila Philadelphia 76ers. Najprej je iz Bostona v zameno za Paula Georga prišel petkratni udeleženec tekme All Stars Jaylen Brown, kmalu za tem mu je sledil Dončićev nekdanji soigralec, LeBron James. Pridružila sta se V.J. Edgecombu, vsako leto boljšemu Tyresu Maxeyju in na videz večno poškodovanemu Joelu Embiidu. Poleg prve peterke, ki je prepolna zvezdnikov, bodo s klopi v igro prihajali izkušeni Anfernee Simons, Kentavious Caldwell-Pope in Dean Wade. Vsi bodo prepotrebni, saj se trener Nick Nurse ne more zanesti na Embiida, ki v zadnjih treh sezonah niti enkrat ni odigral več kot 40 tekem v rednem delu. Tudi 41-letni James v sezono vstopa z artritisom v stopalu in težavami s hrbtom.

Zvezdniška prva peterka Philadelphia 76ers FOTO: AP

Brown je iz Bostona "zbežal", ker je menil, da vodilni možje franšize niso cenili njegovega doprinosa pri osvojitvi naslova prvaka leta 2024 in v lanski sezoni, ko je kljub odsotnosti prvega zvezdnika Jaysona Tatuma moštvo zmagalo na 56 tekmah in redni del sezone zaključilo na drugem mestu vzhodne konference. Koliko priložnosti za dokazovanje bo dobil v moštvu, kjer bo moral žogo in pozornost deliti z LeBronom Jamesom, Tyresom Maxeyjem in Joelom Embiidom, je vprašljivo, a dejstvo je, da je za seboj v Bostonu pustil veliko vrzel. Deloma naj bi jo zapolnil veteran Paul George, ki pa v zadnjih dveh sezonah ni odgral več kot 41 tekem v rednem delu. V upanju, da se bodo vrnili na pota stare slave, se pri Bostonu najbolj oslanjajo na povratek Tatuma po težki poškodbi, okrepitev na položaju centra Mitchella Robinsona in stil igre trenerja Joa Mazzulle.

Cleveland, Indiana, Detroit, Miami, Toronto

V minuli sezoni je največ zmag na vzhodu vpisal Detroit. Pistonsi so jih nabrali kar 60, čeprav njihov prvi zvezdnik Cade Cunningham ni igral na 11 od zadnjih 14 tekem. Za dramo med poletjem so poskrbela pogajanja za novo pogodbo centra Jalena Durana. Čeprav je želel več, je naposled sprejel 200 milijonov dolarjev (slabih 180 milijonov evrov) za naslednjih pet let. Pistonsi so po velikem skoku v rednem delu minulo končnico zaključili že v polfinalu zahodne konference in veliko razlogov za nov napredek ni videti.

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V Indiani so navijači veliko bolj optimistični. Tyrese Haliburton je zadnjo tekmo rednega dela odigral v sezoni 2024/25, saj je v finalni seriji leta 2025 proti Oklahomi utrpel hudo poškodbo ahilove tetive. Zadnjič ko je igral, v ekipi ni bilo hrvaškega centra Ivice Zubca, ki je bolj zanesljiv od Mylesa Turnerja, ki ga je zamenjal. Pascal Siakam ostaja ena najbolj zanesljivih drugih violin v ligi, veliko zaslug za morebitno uspešno sezono 2026/27 bo zagotovo šlo trenerju Ricku Carlislu.

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Velik preskok pričakujejo tudi v Miamiju in Torontu. V Florido je poleti iz Milwaukeeja odletel dvakratni MVP rednega dela Giannis Antetokounmpo, ki se bo pridružil centru Bamu Adebayu in krilnemu igralcu Andrewu Wigginsu. Ekipo sta okrepila tudi nekdaj vrhunski ostrostrelec Klay Thompson in Tim Hardaway Jr. Trener Eric Spoelstra pričakuje tudi velik napredek Šveda Pelleja Larssona. Obramba pod košem bi morala biti odlična zaradi Antetokounmpa in Adebaya, med branilci pa v obrambi blesti le Davion Mitchell.

Giannis Antetokounmpo in Bam Adebayo bosta kraljevala pod košema, težave Miamija pa se začnejo na branilskih položajih FOTO: AP

Toronto je prvo moštvo na seznamu osmih različnih prvakov v zadnjih osmih letih. Na krilih Kawhija Leonarda so leta 2019 prekinili serijo zmag dinastije iz Golden Stata, isto leto pa je Leonard odletel v Los Angeles, od koder se je vrnil sedem let pozneje. Če bo prvič po letu 2019 nared za igro v celotni končnici, ga v tej sezoni obkroža solidno moštvo s Scottiejem Barnesom, RJ Barrettom in Immanuelom Quickleyjem na čelu.

Kawhi Leonard je bil pred sedmimi leti prvak s Torontom. Lahko kanadsko moštvo znova preseneti? FOTO: AP

Cleveland je svoje zvezdniško moštvo sestavil že nekaj sezon nazaj, a kombinacija Donovana Mitchella in Jamesa Hardena na branilskih položajih ter Jarretta Allena in Evana Mobelyja do zdaj ni zadostovala za veliki finale lige NBA. Najbližje so prišli v minuli sezoni, ko so jih Knicksi zlahka odslovili v finalu zahodne konference. Trener Kenny Atkinson upa, da bo prihod Paytona Watsona končno rešil veliko težavo, ki moštvo na položaju krilnega igralca pesti že leta.