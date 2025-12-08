Svetli način
Košarka

Kdo pravi, da ni dober v obrambi? Luka Dončić sam ustavil štiri nasprotnike

Filadelfija, 08. 12. 2025 09.23 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D. , STA
Komentarji
21

Luka Dončić je v tej sezoni v odlični formi in fizični pripravljenosti. Kljub temu je priznal, da je bil na obračunu s Philadelphia 76ers zelo utrujen, saj je minuli teden preživel v Sloveniji, v Los Angeles pa se je vrnil dan pred tekmo. Svojemu moštvu je pomagal z 31 točkami, 15 skoki in 11 asistencami, svetovni splet pa je navdušil z akcijo v obrambi.

Luka Dončić je na obračunu s Philadelphio vpisal največ točk, skokov in asistenc, v obrambi pa je le rezervni center Lakersov Jaxson Hayes zbral več od njegovih dveh blokad. Ena od njegovih obrambnih akcij je navdušila svetovni splet. Po zgrešenem metu Lakersov so se kar štirje košarkarji Philadelphie pognali proti košu nasprotnikov. Na poti jim je stal zgolj Luka Dončić, ki se je mirno postavil pod koš in jih poskušal čim bolj ovirati. Njegova prisotnost je neorganizirane nasprotnike dovolj zmedla, da so zgrešili met.

luka dončić los angeles lakers nba phialdelphia 76ers
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
08. 12. 2025 13.20
+1
Ta liga je bolj cirkus in zabava in manj košarka.
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 12. 2025 13.24
Pac, sluzba
ODGOVORI
0 0
red12
08. 12. 2025 13.18
+2
Evo, sem kliknil po ene tedni na 24ur, drugače vsak dan, glih zaradi posiljevanja teh člankov in evo spet !. Žal ste me sedaj zgubili za večno, pa še cenzura je vedno večja, čeprav se včah vprašaš kaj je blo narobe, ker imam občutek da vam na 35 ur AI že vse cenzurira. Imejte se lepo in se ne vidimo več.
ODGOVORI
2 0
Aljaz563
08. 12. 2025 13.11
+3
Če bi bli še 4 dodatni članki bi jih z veseljem preletel. Donke legenda
ODGOVORI
3 0
Klobasazulu
08. 12. 2025 13.08
-5
ajmo se 12993883 clankov na sekundo o njem..🤮
ODGOVORI
0 5
Rudar
08. 12. 2025 13.12
+2
Kaj bi pa ti rajši o Ceci kej prebral?
ODGOVORI
2 0
fihner
08. 12. 2025 13.05
+3
Waga7 - ampak ga še vedno buljiš. a?
ODGOVORI
3 0
mackon08
08. 12. 2025 13.04
+7
Vsem katerim ne paše, da se piše o Dončiču eden enostaven nasvet, če ga bodo razumeli je vprašanje. Preskočite članek pa je. Težko skapirat?
ODGOVORI
7 0
RUBEŽ
08. 12. 2025 13.03
+4
Bravo Luka. Vsi ostali pa, ki vam kaj ne paše, pa ne berite prispevkov. Simpl ko pasulj.
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
08. 12. 2025 13.00
-3
Bolj kot plus v obrambi je minus ostali 4ih v ekipi in sramota 4ih napadalcev v napadu!?
ODGOVORI
0 3
Komentator aligator
08. 12. 2025 12.55
+5
Samo zmedlo jih je,ker niso vajeni Luketa v obrambi.😄
ODGOVORI
5 0
Panter 63
08. 12. 2025 12.54
+3
Četrti članek na naslovnici. Pa top novica njegova obramba. 🙏🙏🙏Par dni nazaj kdaj so izgubili pa je bilo vsega konec glede člankov do osmih zjutraj. Res ste ga malo zabluzili.
ODGOVORI
4 1
ata_jez
08. 12. 2025 12.53
+2
4 na 1 zabluzijo? Pošten trener bi vzel minuto odmora in tem štirim dal sklece delat. 😁
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
08. 12. 2025 12.49
+0
štirje članki...tudi najboljšega se človek sčasoma prenaje..,
ODGOVORI
2 2
Mean Cat
08. 12. 2025 12.48
Hhahaha
ODGOVORI
0 0
waga7
08. 12. 2025 12.47
-3
Benti ste zoprni s tem doncicem, glih zdaj mi bo iz kante skocu, na vsakem drugem naslovu je
ODGOVORI
5 8
waga7
08. 12. 2025 12.45
-1
Mater ste presrani s tem Doncicem, glih zdaj mi bo se iz kante skocu Doncic gor doncic dol doncic sem doncic tja doncic doncic doncic, dejte ze nehat
ODGOVORI
3 4
Amor Fati
08. 12. 2025 10.25
-15
Obramba je za Lukata španska vas.
ODGOVORI
1 16
MojsterSplinter
08. 12. 2025 12.33
+9
Si mar oslepel?
ODGOVORI
9 0
brainiac007
08. 12. 2025 12.42
+1
Saj on je bil v španiji celo govoriti zna špansko ,da to ni za njega "španska vas" :)
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
08. 12. 2025 12.50
Nisem oslepel. Videl sem samo štiri profesionalne košarkarje, ki so zadevo izpeljali pionirsko. 😂
ODGOVORI
0 0
