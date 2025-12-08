Kdo pravi, da ni dober v obrambi? Luka Dončić sam ustavil štiri nasprotnike

Luka Dončić je na obračunu s Philadelphio vpisal največ točk, skokov in asistenc, v obrambi pa je le rezervni center Lakersov Jaxson Hayes zbral več od njegovih dveh blokad. Ena od njegovih obrambnih akcij je navdušila svetovni splet. Po zgrešenem metu Lakersov so se kar štirje košarkarji Philadelphie pognali proti košu nasprotnikov. Na poti jim je stal zgolj Luka Dončić, ki se je mirno postavil pod koš in jih poskušal čim bolj ovirati. Njegova prisotnost je neorganizirane nasprotnike dovolj zmedla, da so zgrešili met.