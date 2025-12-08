Luka Dončić je na obračunu s Philadelphio vpisal največ točk, skokov in asistenc, v obrambi pa je le rezervni center Lakersov Jaxson Hayes zbral več od njegovih dveh blokad. Ena od njegovih obrambnih akcij je navdušila svetovni splet. Po zgrešenem metu Lakersov so se kar štirje košarkarji Philadelphie pognali proti košu nasprotnikov. Na poti jim je stal zgolj Luka Dončić, ki se je mirno postavil pod koš in jih poskušal čim bolj ovirati. Njegova prisotnost je neorganizirane nasprotnike dovolj zmedla, da so zgrešili met.
Kdo pravi, da ni dober v obrambi? Luka Dončić sam ustavil štiri nasprotnike
Luka Dončić je v tej sezoni v odlični formi in fizični pripravljenosti. Kljub temu je priznal, da je bil na obračunu s Philadelphia 76ers zelo utrujen, saj je minuli teden preživel v Sloveniji, v Los Angeles pa se je vrnil dan pred tekmo. Svojemu moštvu je pomagal z 31 točkami, 15 skoki in 11 asistencami, svetovni splet pa je navdušil z akcijo v obrambi.
