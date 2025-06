Kdo so novi lastniki Dončićevih Lakersov?

Los Angeles Lakers so največja franšiza v ligi NBA. Klub, ki je že desetletja soznačnica za zvezdniški blišč in osvajanje prstanov, je zdaj zamenjal lastnike. Družina Buss, na čelu z Jeanie Buss, je po dolgih 46 letih prodala svoj večinski delež. Nov lastnik je postal glavni izvršni direktor in predsednik uprave ameriškega globalnega investicijskega in finančno svetovalnega podjetja Guggenheim Partners, Mark Walter. Kaj čaka Lakerse in Luko Dončića pod vodstvom novih lastnikov?

Začnimo pri družini Buss, ki je po dolgem času prodala svojo največjo investicijo. Leta 1979 je Jerry Buss za danes pičlih 67,5 milijona dolarjev kupil franšizo Los Angeles Lakers, hokejsko franšizo Los Angeles Kings in športno dvorano The Forum. Vrednost Lakersov v tem paketu je bila ocenjena na 16 milijonov dolarjev. Že dve leti pozneje se je odločil, da bo vso svojo pozornost preusmeril v košarko. LA Kingse je prodal kanadskemu poslovnežu Brucu McNallu. Buss se je odločil, da bodo LA Lakersi postali sinonim za Hollywoodski blišč in v naslednjih desetletjih je postal znan po tem, da vedno poskrbi za zvezdnike v svojem moštvu. Leta 1994 je celo okoli štiri odstotke franšize prodal prvemu zvezdniku Magicu Johnsonu. Leta 1998 je 27 odstotkov franšize prodal Philipu Anschutzu in tri odstotke Edu Roskiju Jr. Johnson je nato leta 2010 svoj delež prodal Patricku Soonu-Shiongu.

To pomeni, da je po smrti Jerryja Bussa njegovih šest otrok prejelo skupaj 66 odstotkov franšize. Vsak otrok je torej prejel po 11 odstotkov. Jeanie Buss je bila najbolj vplivna med njimi in ona je od leta 2013 naprej tudi vodila Lakerse. Leta 2021 je v igro vstopil zdaj novi lastnik Mark Walter, ki je glavni izvršni direktor in predsednik uprave Guggenheim Partners. Walter je s pomočjo sredstev iz tega ameriškega globalnega investicijskega in finančno svetovalnega podjetja od Anschuta kupil 20 odstotkov franšize. Sedem odstotkov je kupil zdaj delni lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea, Todd Boehly.

Ameriško globalno investicijsko in finančno svetovalno podjetje Guggenheim Partners so leta 1999 ustanovili posamezniki iz finančnega sveta (vključno z Markom Walterjem), ki so povezali družinsko premoženje, fundacije in zasebne sklade z dediščino družine Guggenheim. Upravljali so premoženje družine in drugih strank. Danes podjetje ni več neposredno v lasti družine Guggenheim, a ime odraža izvor bogastva in zgodovinsko identiteto.

Torej leta 2021 se je zgodil prvi in ključni korak Walterja na poti do večinskega lastništva v Los Angeles Lakersih. S to kupčijo si je zagotovil pravico do prednostnega nakupa delnic v primeru, da bi se eden od drugih solastnikov odločil za prodajo. Zato ni presenetljivo, da je zdaj prav Walter skupaj z Guggenheim Partners kupil Lakerse. Omeniti moramo, da ni 100-odstotni lastnik franšize, saj je družina Buss zadržala nekaj manj kot 15 odstotkov delnic. Jeanie Buss naj bi tudi po prodaji vsaj nekaj časa vodila franšizo, a nihče pravzaprav ne ve kakšne bodo njene odgovornosti, saj je jasno, da večinski lastniki ne bodo dolgo čakali križem rok.

Lakersi niso edini pod njihovim nadzorom

Walter je že nekaj časa znan ljubiteljem športa v mestu angelov. Leta 2012 je namreč kupil tudi baseballsko franšizo LA Dodgers. Pred njegovim prihodom so se Dodgersi ukvarjali s številnimi finančnimi težavami, leta 2011 so celo vložili zahtevo za stečaj. Liga MLB je prevzela vodenje franšize in jo prodala Walterju. Ta jih je osem let pozneje, leta 2020, pripeljal do prvega naslova prvaka po letu 1988, lani pa jim je znova uspel veliki met.

Mark Walter, soustanovitelj, glavni izvršni direktor (CEO) in predsednik uprave Guggenheim Partners. FOTO: AP icon-expand

Walter je veliko sredstev vložil v popolno prenovo infrastrukture, stadiona in v moštvo pripeljal številne zvezdnike, na čelu z največjim v tem športu Shoheijem Ohtanijem. Lakersi se ne nahajajo v enakem položaju kot so bili Dodgersi pred prihodom Walterja. Pod vodstvom družine Buss so jezerniki osvojili kar 11 naslovov, a Bussovi v svojih kovčkih nimajo niti približno toliko kot Walter in Guggenheim Partners, ki naj bi upravljali z več kot 300 milijardami evrov.

So zdaj Lakersi bogati?

Mnogi napovedujejo velike vložke v Lakerse, v katere Bussovi niso vlagali lastnih sredstev, vsaj ne v zadnjih letih. Pravzaprav so Bussovi bili znani po tem, da so najbolj slavno franšizo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu vodili kot družinsko podjetje, ki je načeloma vsako leto končalo z zaslužkom. Za razliko od njih je Walter poleg Dodgersov lastnik tudi WNBA moštva Los Angeles Sparks, ki je pod njegovim vodstvom osvojilo naslov leta 2017. Prisoten je tudi v Formuli 1, kjer je lastnik moštva Cadillac. Je 12-odstotni lastnik podjetja BlueCo, ki je leta 2022 kupilo Chelsea in v roku malo več kot leta dni v nakupe nogometašev vložilo več kot milijardo evrov. Skratka, Walter je zelo sposoben lastnik z dolgo in bogato zgodovino v številnih športih.

Številne omejitve

Do zdaj je za najbogatejšega lastnika v ligi NBA veljal lastnik LA Clippersov Steve Ballmer, ki je svoje bogastvo v vrednosti okoli 120 milijard evrov zaslužil pri Microsoftu. Walter je torej z zaledjem podjetja Guggenheim Partners, ki naj bi bilo vredno več kot 300 milijard evrov, postal najbogatejši lastnik v ligi NBA. A to ne pomeni, da bo lahko v moštvo vlagal brez omejitev. Liga NBA je pred leti sprejela izjemno stroga finančna pravila, ki omejujejo zneske, ki jih lahko franšize namenijo plačam košarkarjev. Tudi Luka Dončić ne bo prejel nič višje plače kot bi jo prejemal pod vodstvom Bussovih.